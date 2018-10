Martin Henriksen, hvis du vil være i mit Danmark, skal du integreres

På kant: Efter jeg i vrede og lede over den retorik der har været i dansk politik gennem flere år, lagde en video på nettet, oplevede jeg til min forundring, at den gik viralt. Over 1,3 millioner mennesker så den, og udtrykket "fiskerlussing" blev pludselig folkeeje. Der var naturligvis folk, der ønskede mig alt ondt på jord, men langt den største del af tilbagemeldingerne var varme og taknemmelige.

Den respons, videoen har fået, har i den grad vækket min fædrelandskærlighed til live igen, min nationale stolthed, og hvor har jeg dog savnet det! Tonen i dansk politik havde nær narret den fra mig, bid efter bid, lidt efter lidt. Jeg følte, at det der altid havde været mine værdier, mit lands styrker, mit Danmark, var ved at smuldre væk mellem fingrene på mig.

Men værdierne er der stadig; som efter en lang tørke spirer de frem igen efter regn.

Jeg har besluttet mig for at tage mit Danmark tilbage; det Danmark, jeg har båret inden, i mig når jeg rejste kloden rundt; det Danmark, der engang var en humanitær stormagt; det Danmark, der består af integritet og frihed. Og i det Danmark kan DF og deres ligesindede kun få opholdstilladelse, hvis de er villige til at lade sig integrere, eller som Martin Henriksen siger: Assimilere.