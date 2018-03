Martin Henriksen er på kant med grundloven, når han dømmer Mohamed ude

Replik: Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti mener, at Mohamed Ibrahim, som er ansat på slagteriet Tican i Thisted, skal sendes tilbage til Somalia.

Det har han naturligvis ret til at mene. Men det er bekymrende, at han bygger sin holdning på udokumenterede argumenter. Det er endnu mere bekymrende, at han derved skader det land, han er borger i. Det er landsskadeligt, for Danmark har brug for unge, uanset baggrund, der er villige til at gøre en indsats.

Men det allermest bekymrende er, at Martin Henriksen er meget tæt på at komme i konflikt med den grundlov, han som folketingsmedlem har forpligtet sig til at overholde. Den indeholder en adskillelse af lovgivende, udøvende og dømmende magt. Derfor bør Martin Henriksen holde sig til at lovgive. Han skal hverken udøve eller dømme.

Skomager, bliv ved din læst.