Læserbrev: Der uddeles brochurer over vores smukke naturområde, men hvad nytter det, hvis området er spærret med bomme, og derved for nogle er utilgængeligt.

Kommunen må efter de mange reaktioner fra os beboere såvel som turister og lokale, der alle benytter området, reagere nu, og ikke først hen på sommeren, som der ellers er tale om.

Start her og nu med at fjerne bommene på Marbækgårdsvej og Sjelborggårdsvej. Det vil blandt andet give adgang til Gulebjerg, som er et af de smukkeste udsigtspunkter i Marbæk.

Erkend at det var en dårlig ide med diverse afspærringer - fjern bommene nu, og lad os komme tilbage til normale tilstande. Det vil være til glæde for alle brugerne af området.