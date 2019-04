Manipulation med uret

Læserbrev: "Sommertid". Fra tidligt forår til sent efterår kan man ikke kalde sommertid. EU vil fritstille medlemslandene at afvikle sommertiden, men hvad er der sket? Danmark må beslutte sig! Sommertid har vi haft siden 1980, dog ikke under oliekrisen i 70-erne. Den energi/lys man sparer om aftenen, sætter man til om morgenen forår og efterår.

Mennesket er styret af et indre ur, som bestemmer døgnrytmen på 24 timer+, som igen er styret af dag/nat. Når man med et snuptag ændrer på døgnrytmen, skaber man i rejsesproget kaldet jetlag. Det ændrer på vor hormonproduktion, kropstemperatur, blodtryk, stofskifte, immunforsvar m.v. Om aftenen udskilles hormonet melatonin, som gør os søvnige og om morgenen udskilles hormonet kortisol, som gør os vågne, en mørke-/lysfunktion. Om natten restituerer kroppen og sænker puls, blodtryk, stofskifte, samt kropstemperatur til 36,5 °C (37,5 °C). Sommertiden har ingen energibesparende funktion og påvirker mange menneskers livskvalitet negativt (B-mennesker). Bios er styret af et indre ur. Der er mangfoldige muligheder for at spare på energien, men det kræver omtanke, sædvaneskift og handlekraft. Med sommertiden finder nogle mennesker det velbehageligt at kunne komme til stranden efter arbejdstid - det var ikke meningen!

Sommertid er manipulation med tiden/uret. Når solen står højest på himlen, er klokken 12:00 middag, alt andet er forkert.