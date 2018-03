Manglende overblik over hjælp til selvmordstruede kan koste liv

Selvmord: I går mødtes landets regionspolitikere til Danske Regioners årlige generalforsamling. Her talte de blandt andet om øget fokus på psykiatrien. Det er der også brug for. Især er indsatsen overfor selvmordstruede tæt på katastrofal.

I 2016 begik 568 danskere selvmord. 132 i Region Syddanmark og 112 i Region Midtjylland. Det antages at mellem 6 og 12.000 danskere forsøgte at tage deres eget liv. Det er skræmmende tal. Og det kalder på handling. Nu.

I Depressionsforeningen er vi dagligt i kontakt med mennesker, der lider af depression eller bipolar lidelse (det, man i gamle dage kaldte manio-depressiv). To sygdomme der begge har selvmordstanker, som et af kernesymptomerne. Patienterne beretter om et system, der i stor udstrækning overser eller bagatelliserer problemet, og som ikke følger op på patienten. På akutmodtagelsen skal man nærmest i bogstaveligt forstand have kniven i struben for at få en seng. Samtidigt bliver alt for mange udskrevet alt for hurtigt. Inden de helt er i stand til at klare sig selv.

Men størst er problemet for dem, der slet ikke får hjælp. Ofte fordi de lander mellem to stole uden et klart tilbud om hjælp. For nyligt udtalte Merete Nordentoft, som er professor ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, at vi mangler et overblik over hvilke tilbud, der er til mennesker med psykisk lidelse og selvmordstanker. Mennesker med selvmordtanker kan få hjælp hos egen læge, de regionale selvmordsforebyggende centre og på psykiatrisk akutmodtagelse.

Udfordringen er, at der sjældent er tid eller fokus nok på problematikken hos mange praktiserende læger, at de regionale selvmordsforebyggende centre ikke tager imod menneske med psykiske lidelser, og at alt for mange afvises på psykiatrisk akutmodtagelse.

Hver gang vi afviser et menneske plaget af selvmordstanker, fjerner vi et stykke af hans tro på, at der er hjælp at hente. At der er håb om, at livet igen kan give mening. Og når håbet svinder, stiger risikoen for at han begår selvmord. I Depressionsforeningen opfordrer vi derfor politikerne til at sikre en øget adgang til hjælp, og at patienterne og de pårørende får et overblik over, hvor og hvilke tilbud de kan benytte sig af. Ligeledes opfordrer vi til, at intet menneske, der er martret af selvmordstanker, bliver afvist hjælp eller henvises videre uden at blive fuldt helt til dørs.