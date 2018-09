Energiforlig: De tre højrefløjspartier DF, Venstre og LA er ved at tilpasse deres energipolitik inden gemmeførelsen af energiforliget. Det bliver en hensigtserklæring, ubetydeligt og smalt, men venstrefløjspartierne vil også skrive under og samtykke, for så kan de lettere få forliget lukket op igen, når de senere ønsker det.

Dansk Folkeparti har fået dikteret Venstre til at underskrive en aftale om, at to tredjedele af eksisterende vindmøller på land skrottes, og at der maksimalt bygges 100 vindmøller på land årligt fremover.

Venstre har planer om havvindmøller, men først om 10 år, for der er ingen penge til P.S.O. over finansloven.

Liberal Alliance er principielt imod vindmøller.

Det bliver et energiforlig uden visioner og helt uden program, så kan alt muligt ske og uden ansvar overfor samfundet, og nu er Venstre også blevet en del af denne ubeslutsomhed. Venstre taler om grøn omstilling og river vindmøller ned, alt imens der tales om grøn omstilling. Det kunne en papegøje have gjort ligeså godt, når det ingen følger får.

Dansk Folkeparti udtaler, at politik er også følelser - det er måske forklaringen på deres ubeslutsomhed, som de nu har fået overført, så der nu er tre partier uden et energiprogram.

Venstre tager for tiden ingen initiativer, DF er et protestparti og derfor totalt uden ideer - højst imod - og LA håber på skattelettelser, og derfor er tiden fra sidste valg spildt i Folketinget. DF lykkedes med at lamme Folketinget, og ingen partier på højrefløjen har visioner. Det er sørgeligt, for det er samtidig alt, hvad energiministeren kan få lov at gennemføre, det er småt.