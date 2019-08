Læserbrev: Som tilhørende et sandsynligvis absolut mindretal blandt den danske befolkning, der aldrig har deltaget i en eller flere af den store mangfoldighed af danske musikfestivaler, af den ene eller anden art, og med det ene eller andet særkende i form af mere eller mindre organiseret musiks larm. Skal jeg "fornedre" mig til at udtrykke forargelse over den mængde og mangeartede efterladenskaber, vi ser efter afslutningen af langt de fleste musikfestivalers afslutning.

Telte, soveposer, luftmadrasser, som de dyreste og utroligt mange dåser, plastbægre, papirservietter og mangfoldige andre former for affald, er et dybt bedrøveligt syn og en erkendelse af, at Danmarks ungdom ikke vil tage ansvaret for deres egne efterladenskaber. På trods af deres ellers så højthævede miljøforbedrende proklamationer. Det er dybt, dybt beklageligt.

Det samme gælder meldinger om, at rygning er et stigende problem på festivalerne. Disse mange unges lyserøde, rene lunger, inden de falder for fristelsen til både at ryge og tage forskellige mere eller mindre farlige former for narkotiske stoffer, og deres sorte og delvise ødelagte lunger, lever og nyrer, når de erkender deres fejltrin. "Dumheden længe leve". Et lille håb ligger dog i det faktum, at der på nogle festivaler er områder, hvor deltagerne er enige om, at alle rydder op efter sig selv og hinanden. Lad os håbe denne trend bliver mere og mere udbredt fremover. Hilsen fra en gammel, ikke sur, men bekymret mand.