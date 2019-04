Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er et skrog

Regioner: I et halvt år har regeringen og Dansk Folkeparti ikke forsømt en lejlighed til at skyde på regionerne. Jeg synes ikke, det er ret kønt at se på, og jeg kan slet ikke se fornuften i deres drøm om at nedlægge regionerne og lægge det hele ind under staten.

Det får mig til at tænke på vendingen "man skal ikke kaste med æbler, hvis man selv er et skrog". For vi mangler jo at se eksemplerne på, at staten er en fortræffelig driftsherre. Hvordan er det lige, det er gået med Skat, efter at staten overtog ansvaret for at inddrive restancer, og hvordan er det nu med de særlige pladser i psykiatrien, hvor der fra statsligt hold detaljeret blev lovgivet om et specifikt driftsområde.

Det er ikke gået ret godt, kan vi vist hurtigt blive enige om.

Sammenligner vi ambulancedriften, hvor regionerne har ansvaret, med politiets udrykninger, hvor staten har ansvaret, så er det også tydeligt, hvor borgerne skal vente længst på at få hjælp.

Nu står vi overfor et folketingsvalg, som kan komme til at tage livet af regionerne. Derfor er det vigtigt at påpege, at forudsætningen for de borgerliges argumentation er helt i skoven. Det går ikke bedre, når staten har ansvaret.

Samtidig må jeg bare sige, at meget af det, regeringen kommer med som noget nyt, er regionerne allerede i gang med. Vi flytter allerede opgaver til praktiserende læger, og der bliver allerede etableret sundhedshuse i hele landet. Så enten er regeringen og Dansk Folkeparti helt uvidende om, hvad der sker ude i virkeligheden, eller også er det et udtryk for en ufattelig kynisme.

Betyder det så, at alt er fryd og gammen, som det er? Slet ikke.

Sundhedsvæsenet er godt nok blevet løftet i den tid, regionerne har haft ansvaret, men der er pres på derude. Medarbejderne er under pres, og vi kender alle historierne om dygtige folk, der siger stop. Vi har set Arbejdstilsynets rapporter om arbejdspresset, der er så stort, at der i nogle tilfælde ikke en gang er tid til toiletbesøg.

Det er ikke holdbart, men det sidste, der er brug for, er at kaste hele den grundlæggende struktur i sundhedsvæsenet op i luften.

Løsningen er langt mere enkel. Den handler selvfølgelig om penge. Vi skal sikre, at der er ressourcer til at tage os af det stigende antal ældre og kronikere, den dramatiske stigning i psykiatrien og de stigende medicinpriser. Og så skal vi sikre bedre forebyggelse.

Det har vi råd til, hvis pengene ikke klattes væk på skattelettelser. Og det er nok i virkeligheden der, skoen trykker for regeringen og Dansk Folkeparti.