Man kunne godt få mere ud af livet med lidt mindre

I denne uge fik Emanuel Macron 36 timers popstatus under sit statsbesøg i Danmark. Han roste os til skyerne for vores visionære tilgang til f.eks. arbejdslivet, hvor vi - i modsætning til hans landsmænd - kan hyres og fyres efter behov.

De venlige bemærkninger faldt ikke i god jord hjemme i 'la republique', som på rekordtid har sendt præsident lige så hurtigt ned af hitlisten, som han i sin tid kom op. Franskmændene vil bestemme selv, og det skal ingen præsident rokke ved.

Herhjemme går vi anderledes til makronerne. Der går ikke en uge uden at vi bliver præsenterer for 'reformer' - som vel i virkeligheden bare er et lovforslag. Men det lyder af fremdrift og forandring - og det er fedt. Synes politikerne.

Men mange danskere har så travlt med at passe ind i reformer, omkalfatringer og målkort, at flere bliver stressede, deprimererede og diagnosebehængt. De unge kløjs i forventninger, der ikke mindst er deres egne til, hvad de skal præstere og kunne opnå, inden parcelhus med valmet tag og dobbelt carport, familie og fritidshus venter for enden af uddannelsessystemet.

Jeg har selv en datter, der netop er sluppet ud af skolelivet efter 12 års intens knokkelarbejde. Og ja, hun knoklede. Og ja, hun klarede sig godt. Det er et faktum, som ikke engang overskygges af, at det er hendes far, der siger det.

Men selvsamme far fik også et ordentligt rap over nallerne, da han i et løsagtigt øjeblik spurgte, hvad hun have tænkt på at lave, når hun om 3 1/2 måned kommer hjem efter en rejse rundt i Østen.

Jeg lød som en tørvetrillende studievejleder. Jeg kunne have spolet båndet med det spørgsmål baglæns og kasseret det som daggammel salat.

Det er næsten ikke legitimt at lade spørgsmålet forblive ubesvaret.

Og skulle der være antydningen af en tøven, så er bussemændene klar med at udmale, hvilke katastrofer, der ligger forude uden en uddannelse. De risikerer at 'blive' tabt - som rådden frugt fra en ladcykel.

Er det fedt at skabe resultat-robotter på den måde? Jeg tror faktisk, at Tommy Ahlers' tilgang - hvor han levner sprækker til fiasko og fejlskud, er mere gavnlig end mange strømlinede skrivebordsreformer.

Præstesønnen Per Sidenius havde til gengæld en plan. 'Lykke-Per' vil revolutionere verden. Han var stræbsom og kompromisløs. Det er ikke kønt at se på.

Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans hovedværk havde premiere i torsdags, og taler i den grad til nutiden, selv om historien er over 100 år gammel. For Per Sidenius lever endnu. I kampen for at opnå det, der gør en forskel - mere for os selv end for andre - glemmer vi nogle gange helheden i projektet.

Så gå ind og se 'Lykke-Per' i weekenden - og nyd, at den varer næsten tre timer.