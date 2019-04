Måske skulle vi give Aspergers-diagnosen et andet navn

Aspergers syndrom- eller bare Aspergers - er en mild form for autisme. Diagnosen stammer fra 1990'erne, hvor også den internationale sundhedsorganisation WHO optog Aspergers på sin liste over anerkendte sygdomme. Det var et stort fremskridt i forhold til tidligere tiders forestilling om, at lidelser i autisme-spektret hos børn skyldes følelseskolde forældre. Aspergers er opkaldt efter den østrigske børnelæge Hans Asperger. Han døde allerede i 1980, netop som hans arbejde med psykisk syge børn vandt international anerkendelse. Året efter optrådte diagnosen Aspergers syndrom for første gang i den medicinske litteratur. Asperger opdagede den del af autismespektret, som vi i dag kender som Aspergers, mens han arbejdede for nazisterne ved Wiens børneklinik under anden verdenskrig. Han udgav selv alt sit arbejde på tysk. Det var først, da Uda Frith, tysk børnepsykolog, oversatte Aspergers originalartikler til engelsk, at Aspergers arbejde fik international bevågenhed.

Efter 2. verdenskrig benægtede Hans Asperger at have haft del i nazisternes forbrydelser. Under krigen ved den berygtede Am Spiegelgrund-klinik i Wien foregik der systematisk udryddelse af børn med netop de psykiske lidelser, som Asperger beskæftigede sig med. Børnene blev også brugt som forsøgsdyr til uhyrlige psykiatriske eksperimenter. Asperger forsvarede sig med, at han ikke havde kendt til omfanget af uhyrlighederne og ikke havde sympatiseret med nazismen. Han hævdede, at han havde forsøgt at beskytte nogle af sine børnepatienter, og undgik så vidt muligt at tale om sit eget arbejde under krigen.

Selv forskningen i autisme opgav han, og undtagelsesvist fik han som en af de forskere, der havde været aktive under nazismen, lov til at fortsætte sin undervisning og forskning efter krigen. Han optog endda kontakt til tidligere jødiske kolleger, der havde været tvunget til at forlade Wien efter nazisternes magtovertagelse i 1938. Uda Frith og mange andre accepterede Aspergers egen forklaring, måske fordi de ønskede at bruge hans arbejde til at hjælpe børn med psykiske lidelser. Desuden herskede der en generel opfattelse af, at mange af de personer, der havde været involveret i Holocaust, ikke havde et personligt ansvar, men "bare" havde været en lille del af en stor bureaukratisk udryddelsesmaskine.

Nu udfordrer historikere imidlertid billedet af Asperger som værende uskyldig, næsten heltemodig under nazismen. Historiske dokumenter i arkiverne viser nemlig, at Asperger ikke alene var klar over, hvad der foregik ved Am Spiegelgrund-klinikken, hvor i alt 789 børn mistede livet og mange blev skadet for livet, men også personligt havde sendt "sine" børn dertil.

Hans Asperger var ikke selv direkte involveret i drab eller mishandling af børn. Tværtimod var han meget omsorgsfuld og beskyttende over for de patienter, som efter hans mening kunne forbedres eller måske endda kureres. Resten stemplede Asperger som uforbederlige, og det betød reelt en dødstraf for børnene. Som så mange andre på dette tidspunkt var Asperger tilhænger af racehygiejne. Han mente, at man kunne forbedre menneskeracens arvemasse ved at udrense de svagelige og syge og dermed forhindre uønskede genetiske egenskaber i at blive ført videre. For læger som Asperger var racehygiejne nærmest en faglig forpligtelse, og Asperger udførte omhyggeligt den pligt ved at sende psykisk syge børn i døden ved Am Spiegelgrund.

Også Aspergers' ideer om de autistiske børns vanskeligheder var præget af nazistisk ideologi. Nazismen byggede på forestillingen om en tysk folkesjæl defineret af tysk kultur og historie og et biologisk tilhørsforhold til den ariske race. Den enkeltes evne og vilje til at indgå i fællesskabet blev kaldt "Gemüt" og udgjorde altså et grundlag for det at være tysk. Asperger så sine børnepatienter, der blandt andet havde problemer med sociale relationer og derfor ikke havde "Gemüt", som et problem for nazismen. Asperger prøvede at lære de fremmeligste af sine børnepatienter at tilegne sig "Gemüt". Det var selve formålet med hans klinik - at kurere de mest tilpasningsdygtige ved at fylde dem med tysk "gemütlichkeit", men også at fjerne de, der ikke var modtagelige. Herved fik Asperger lagt grunden til den gradbøjning af autismespektret, som vi nu lægger til grund for Aspergers- og autisme-diagnoser.

I dag ses Aspergers syndrom typisk hos 0,3 pct. af alle danske børn. På grund af vores omfattende viden om Aspergers er det muligt at hjælpe de berørte til et langt bedre liv, end de kunne have fået uden den viden. Hans Aspergers arbejde har utvivlsomt haft stor betydning for forståelsen og anerkendelsen af psykiske lidelser hos børn og unge som mere og andet end en følelseskold opdragelse. Men historien om Hans Aspergers aktive indsats for den nazistiske racehygiejne og diagnosen Aspergers' oprindelse i nazistisk tankegods bør få os til at overveje, om vi fortsat vil bruge betegnelsen Aspergers.