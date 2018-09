Måske skulle man melde sig ud af Martin Henriksens udgave af Danmark i stedet

Integration: Min oldemor, Carolina Johannisdotter, kom til Danmark i begyndelsen af 1876. Hun kom fra Halland i Sverige, fattig og forarmet med håbet om et bedre liv i Danmark. I 1901 var der ca. 35.000 svenskere i Danmark, og der kom flere senere. Der blev ikke talt "pænt" om dem dengang. De tog arbejdet fra danskerne, var syge, fattige, bragte alverdens dårligdomme med sig, var moralsk anløbne, osv.

Min farmor - Marie Thomsen - kom fra Færøerne i 1908, ligeledes fattig og forarmet med håbet om et bedre liv i Danmark. Færøerne var vel nok af datiden betragtet som et underudviklet land. Min farmor talte et meget dårligt dansk og havde store vanskeligheder - sproglige, praktiske og personlige de første år i Danmark.

Så man kan sige, at jeg er et produkt af indvandring i lighed med tusinder af andre i dette lille land. Som 3. eller 4. generationsindvandrer synes jeg - i al beskedenhed naturligvis - at jeg og mine har klaret det ganske godt!

Min oldemødre, min farmor og min mormor gik alle med tørklæde. For dem var det ganske utænkeligt at gå på gaden uden tørklæde. Først oppe i 50/60´erne begyndte de at gå med hat i stedet for tørklædet. Men hovedbeklædning var noget, man bar. Om det var kultur, sociale normer eller religion, ved jeg ikke. Sådan var det bare for dem.

I min skoletid i 50-60'erne var der i de lange gange i min skole ophængt billeder fra Blichers Forlag i Kolding tegnet af F.C. Lund, der viste danske mænd og kvinder i nationaldragter. Der var en Valbypige, en pige fra Refsnæs, en Hedebopige og mange flere. Karakteristisk for dem var, at alle kvinder bar en eller anden form for hovedbeklædning. Håret var dækket! Fanøpigen var måske den mest interessante set med nutidens øjne, for hun kunne trække sit tørklæde op for ansigtet, så det nærmest lignede en burka. Vi så dagligt på dem, talte om dem, men var på ingen måde forundrede over deres hovedbeklædning.

Dansk Folkeparti har nu lanceret en kampagne som kommer til udtryk på bl.a. læskure ved busholdepladser. Her kan vi se Peter Skaarup, Kristian Thulesen Dahl, en af mig ukendt mand, som jeg gætter på må være Søren Espersen, der alle i tegneserieudgave af dem selv proklamerer: "Der er så meget, vi skal passe på", "Du ved hvad vi står for" -og som kronen på værket Martin Henriksen - jeg tror da det er ham, i en noget forskønnet udgave: "Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark".

Mine slægt langt tilbage, kan jeg forstå på Martin Henriksen, var at betragte som udmeldt af Danmark, dvs. ikke rigtige danskere, fordi de bar tørklæde. Det er noget regulært sludder, at hvis man bærer tørklæde i en eller anden form, så har man ikke meldt sig ind i Danmark.

Hvis Dansk Folkeparti får magt, som de har agt og kræver, at først, når vi har taget tørklædet af, kan vi blive "rigtige danskere", og så bliver vi "meldt ind i Danmark ", kan det være man burde overveje en udmeldelse af den udgave af Danmark, som Dansk Folkeparti ønsker.

Dansk Folkeparti støtter et lovforslag, hvor det skal være påbudt at give hånd. Lad os få flere af den slags "gennemtænkte og visionære forslag". Hvad med en lov, der påbyder rene negle, forbud mod fedtet hår og dårlig holdning i det offentlige rum? Påbud om, at vi skal give krammere og kindkys, når vi møder hinanden. Fortsæt selv, der er rigeligt at tage fat i. Lad bare Dansk Folkeparti fortsætte, så kan vi forhåbentlig få lovgivet om alle sider af vores tilværelse.