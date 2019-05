Hvert eneste år, når vi nærmer os maj, kredser mine tanker og følelser om 4. og 5. maj. Den dag, da frihedsbudskabet kom fra den engelske radio BBC, om at de tyske besættelsestropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Og Danmark var igen efter de fem onde år blevet et frit land. Hvilket budskab! Og hvilken eufori, det udløste. Ja, dagen efter var der i en forretning et skilt, hvor der stod: "Lukket på grund af glæde".

Min tvillingbror Helmer og jeg er født 15. november 1944 i Kolding, altså kort tid før krigens afslutning. Vi kan derfor naturligvis intet huske fra krigens dage. Men når jeg ser billedet af os i barnevognen med dannebrogsflag, taget af min far 5. maj 1945, så vækkes der følelser. Efter de fem år med mørklægningsgardiner, periodevis hylende sirener med advarsel om mulige forestående bombninger. Med vareknaphed på alt. Med ophold i beskyttelsesrum. Og med usikkerhed og angst i forhold til, hvornår det hele endte og hvordan. Og så kom friheden...! Alt sammen er selvfølgelig noget, jeg har fået fortalt.

Jeg har også fået fortalt, at et døgns tid før frihedsbudsbudskabet kom, havde min mor pakket min tvillingbror og mig i en stor kurv. Hun havde vurderet, at bombetruslerne over Kolding, hvor vi boede, var så overhængende, at vi og hele familien skulle af sted til min farbror, som havde en mindre landejendom mellem Kolding og Vejle. Dér var der større sikkerhed. Vi var i alt fem børn mellem nul og 12 år. Min far havde vognmandsforretning og en fragtrute fra Kolding til Vejle. Men da han kom hjem, synes han alligevel, at tiden skulle ses an endnu et døgn. Der var jo beskyttelsesrum også i Kolding. Og et døgns tid senere kom så frihedsbudskabet.

Som en del af mit dna har jeg et særligt forhold til den legendariske frihedssang fra 1945, skrevet og komponeret af to koldingensere. Apoteker Mads Nielsen skrev teksten, og lærer Mathias Christensen komponerede melodien: "En lærke letted, og tusind fulgte/ og straks var luften et væld af sang./ De tusind tårne tog til at tone,/ så landet fyldtes af klokkers klang,/ og byer blomstred i rødt og hvidt,/ og det var forår og Danmark frit./ Ja, Danmark frit!"

Sangen blev i første omgang ikke den officielle danske frihedssang. Det blev i stedet sangen "En vinter, lang og mørk og hård", skrevet under besættelsen på initiativ af Frit Danmark af litteraturhistorikeren Sven Møller Kristensen og den kendte komponist Knudåge Riisager. Denne sang blev flittigt brugt i den første tid. Men det blev aldrig den, der for alvor slog igennem. Det gjorde derimod "En lærke letted", skrevet af to - i den store sammenhæng - noget mere ukendte personer. Men de ramte med både tekst og melodi ind i noget folkeligt og forløsende. Og sangen er den dag i dag at finde som et uvurderligt klenodie i Højskolesangbogen. Og vil utvivlsomt også komme med i den kommende udgave.

Mads Nielsen (1879-1958) var apoteker i Kolding fra 1943-53. Han debuterede som forfatter i 1910, og skrev i årenes løb en lang række digte. Mads Nielsens tekst "En lærke letted" er skrevet på opfordring fra KFUM's forbundssekretær i Stockholm. Sekretæren havde planer om efter befrielsen at udgive et "Nordensnummer". Mads Nielsen havde i første omgang sagt nej til opgaven med at bidrage med et digt, da han var på ferie på sin fødegård ved Langå. En af dagene går han en tur ud over markerne, og lærkerne synger. Pludselig kommer nogle linjer til ham, og da han kommer tilbage, har han allerede nogle strofer færdige. Digtet læser han senere op på Kristelig Lytterforenings generalforsamling i Kolding. Og som referat bliver det trykt i Kolding Folkeblad.

Sognepræst P. Tobiassen var ved at forberede en befrielsesfest i Sct. Nicolai Kirke i Kolding til Valdemarsdag 15. juni 1945. Han blev opmærksom på digtet, som han gerne ville bruge. Men hvad med melodien? Han ringede til Mathias Christensen, som han vidste var musikalsk begavet, og spurgte, om han ikke kunne lave en melodi. Men det skulle gå stærkt, for han skulle bruge den i kirken allerede næste aften. Og sådan gik det til, at Mathias Christensen natten mellem 14. og 15. juni 1945 skabte melodien til "En lærke letted". Og sangen blev første gang sunget i kirken af en ung løjtnant, senere planteskoleejer Nøhr.

Mathias Christensen (1883-1969) var lærer i Kolding 1908-1948. Han var meget musikalsk og satte sig glad og gerne til klaveret og spillede de danske sange, som han elskede. Han var en af udgiverne af skolesangbogen "Arvesølv", som i mange år blev brugt i skolerne. Han boede i Ålykke-kvarteret i Kolding, hvor jeg også voksede op. Jeg har mødt ham, og snakket med ham. Han var beskeden, mild og åben. Både Mads Nielsen som forfatter og Mathias Christensen som komponist har ydet et mesterstykke under tidspres. En frihedssang præget af dyb taknemlighed, glæde og nye muligheder.