Lukning af vognsamling vil være en stor fejl

Det er kun cirka to år siden, at Slesvigske Vognsamling, Ehlers Samlingen og von Oberbergs hus

overgik fra Museum Sønderjylland til kommunal drift på grund af besparelser. Nu er de tre små museer igen truet af lukning. Det vil være en katastrofal fejl, hvis det skulle komme dertil. Og et bevis på, at sjældne og unikke museumssamlinger lever en usikker fremtid under kommunale midler.

Synergi-effekten mellem Veteranbanen (VHV), Vognsamlingen, Slesvigske køreselskab, Tørning Mølle og Christiansdals Vandkraftanlæg samt den nye Dambåd - Dorothea er lige netop begyndt - men kan vise sig som en kæmpe turistmagnet i regi af Action Park, som markedsføres af Haderslev Erhvervsråd. Der viser sig stor interesse for denne "rundturs-mulighed", med masser af frivillige guider, både det ene og det andet sted.

I 2018, da kommunen besluttede at fratage VHV banestrækningen fra rådhuset til Simmerstedvej, udtalte borgmesteren, at banen skulle se fremad og sammen med vognsamlingen være med til at skabe og udvikle hele området omkring Fuglsang, veterantogskørsel og eventuelt et veterantogs-banegårds miljø. VHV har allerede søgt en række fonde om støtte til en sådan udvikling. Lukningsplanerne, som er anført af kommunen,vil få ødelæggende virkning, ikke kun for Vognsamlingen, men også blive et voldsomt tilbageslag for udviklingen af veterantogskørsel og hele udbygningen af veteranbanegården på Haderslev Vest St.

Jeg håber, at indsigelsen fra bestyrelsen for VHV - og mine supplerende bemærkninger her - vil indgå i de videre besparelsesovervejelser og medføre, at vognsamlingen fastholdes, og at der kan udvikles et fremtrædende samarbejde for kulturlivet - til glæde for turisterhvervet og erhvervslivet i bredeste forstand.