Lokallisten peger (igen) på, at der kan spares millioner på administrationen

Læserbrev: Det er rigtigt, Line Berner (V), at vi og LA under valgkampen pegede på, at der kunne hentes millioner på administrationen.

Men at påstå, at vi i Lokallisten ikke har stillet et eneste forslag til, hvordan det skal foregå er forkert.

Ved budgetforhandlingerne sidste år kom vi med et forslag på reducering "for 21 millioner, fokus på fjernelse af ledelseslag samt reduktion på jobcenteret".

Efterfølgende har flere partier og udvalg ligeledes måtte pege på besparelser - omprioritetskataloger og meget andet for millioner af kroner, mens Venstre har haft roret.

Ved budgetopfølgning på kommunens budget i 2018 må vi erkende, at der var et samlet merforbrug og at vi kom i mål grundet overførsler fra 2017.

Fakta er, at social og sundhed allerede i 2018 havde et merforbrug på 16,4 millioner på det specialiserede område.

Ved seneste budgetopfølgning i 2019 forventer social og sundhed et merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 14,8 mio. kr.

Det er en landstendens er svaret.

Der foreligger en rapport fra BDO - for området - der taler sit klare sprog. Der kan hentes millioner på, at få "styr på denne del af butikken" - og gentænkt området.

Lad det være Lokallistens forslag til budgetforhandlingerne i år.

Så lader vi Venstre om, at blære sig med, at de er omkostningsbevidste - mens de har roret.