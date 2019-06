Læserbrev: Lige nu forholder Lars Løkke sig i ro, da han venter på hvorvidt der bliver en mulighed for at regere hen over midten! Ellers tager han er års tid som Venstres formand for at få markedsført en ny Venstre-formand (Kristian Jensen er ikke hans kop te).

At se sig selv som menigt folketingsmedlem de næste 4 år er ikke Lars Løkkes "ambition".