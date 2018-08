Lilleholt vil gøre mere for klimaet: Vi har ingen planet B

Klima: Brune knastørre græsplæner, troppenætter i metermål og landmænd, der må sende køer til slagtning før tid på grund af fodermangel og dårlig høst. Sommeren 2018 har været historisk tør og varm, og den kan give os et indblik i, hvordan den globale opvarmning kommer til at påvirke klimaet i Danmark fremover.

På nuværende tidspunkt er klimaforskerne ikke skråsikre på en direkte sammenhæng mellem vores rekordsommer og den stigende globale CO2-udledning. Husk på sidste sommer, hvor vi befandt os langt mere under terrassens halvtag i ly for regn og kulde end ude i solskinnet. Men vores kære planet har det varmt - og det er mere end almindelig alvorligt.

Til efteråret kommer FN's klimapanel (IPCC) med deres længe ventede rapport om 2 graders målsætningen fra Parisaftalen. Min og mange andres forventning er, at rapporten vil understrege, at vi står overfor en enorm klimaudfordring. Verdenssamfundet skal meget hurtigt op i gear for at levere på to fronter: Store reduktioner i drivhusgasudledningen og en markant indsats for at øge optaget af CO2 i jordens skove, jorde og have. Ellers bliver konsekvenserne uoverskuelige og uoprettelige. Vi får ikke flere chancer, og vi har ingen planet B.

Den globale opvarmning bliver først bremset, når vi ikke udleder mere CO2 til atmosfæren, end der optages. Med en teknisk betegnelse kaldes det for CO2-neutralitet eller netto-nuludledning.

Med energiaftalen har vi ændret Danmarks nationale 2050-mål fra at være et mål om udfasning af fossile brændsler til et mål om at være CO2-neutrale. Det er nødvendigt, hvis den danske klimaindsats skal være i overensstemmelse med Parisaftalen. Nul-komma-nul CO2-udledning er et ambitiøst mål, der betyder, at det ikke er nok bare at fortsætte med at reducere CO2. Der skal store reduktioner til, OG vi skal til at optage CO2 fra atmosfæren. Men med den nye energiaftale og regeringens kommende klimaudspil, er vi på rette spor, og ved også at skubbe på i resten af EU får vi en ambitiøs klimapolitik, som skal sikre, at vi sammen når Parisaftalen.

Klimaudfordringerne er en brændende platform - ikke kun for Danmark, men også for resten af verden. Det er bydende nødvendigt, at vi får sat skub i radikale tiltag, der kan reducere vores udledning af drivhusgasser. Det har vi taget hul på med energiaftalen, og med regeringens kommende klimaudspil vil vi tage en række yderligere tiltag til at reducere CO2-udledningen. Det er absolut nødvendigt, at vi politisk handler nu.

Når det gælder mulighederne for at øge optaget af CO2, er det på mange måder nyt land vi bevæger os ind i. For at kunne sætte ind de rigtige steder, skal vi derfor i en fart blive meget klogere på både de biologiske mekanismer og teknologiske muligheder for at øge optaget af CO2. Ellers kommer vi simpelthen ikke i mål. Det er også derfor, jeg nu sætter gang i en kortlægning af de udfordringer og muligheder, der er for at øge optaget af CO2 i Danmark. Jeg vil inddrage både erhvervslivet, universiteterne og andre forskningsinstitutioner i arbejdet, for der er brug for at få alle gode kræfter i spil, når vi skal finde ud af, hvad der er de rette løsninger for Danmark fremadrettet. Startskuddet på arbejdet bliver en konference, som jeg vil afholde i efteråret.

Jeg håber på bred opbakning, både til det kommende arbejde med at afdække mulighederne for CO2-optag og til regeringens kommende klimaudspil. Det er nu, vi skal gøre en forskel for kommende generationer.