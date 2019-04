Kynisk: Flere og flere gode danske kvinder og mænd føler kvalme ved den rystende statsterrorisering af Sjælsmark-børnene. At både den ansvarlige minister og hendes trofaste DF-væbner forsvarer mishandlingen, kan efterhånden ikke undre, deres kynisme er jo velkendt og vedgået.

Men hvorfor tøver deres partiformænd med at melde ud, at vi her til lands trods alt ikke går helhjertet ind for at bruge børn som gidsler - og jo fordømmer det, når det finder sted i andre lande.

DF-formanden har også et par EU-udeståender med sine vælgere. Det er aldrig blevet helt klart, hvordan han egentlig stiller sig til den gamle sag om uretmæssigt modtagne MELD- og FELD-midler. Det er heller ikke blevet ganske klart, hvordan han stiller sig til den nye sag om Anders Vistisens samarbejdsaftale med de europæiske ultrahøjrepartier og til sammes skrift om den danske presses EU-dækning.

Det er i disse Brexit-tider næppe den slags tavshed, der skal til for at begejstre de trætte DF-vælgere!

På andre områder er det vistnok begyndt at gå op for ham, hvorfor de trætte er blevet så troløse. Fornylig måtte han som bekendt, efter at partiets transportordfører havde mistet besindelsen på et socialt medie, foretage en trafikpolitisk u-vending, men jo for sent - befolkningen havde nået at indse, hvor vildt det var med den dyre Mariager-om­fartsvej.

En anden lignende sag er den om Radio 24/7, hvor talrige lyttere, også blandt partiets egne vælgere, følte sig taget ved næsen, og hvor formanden måtte ud for at bedyre, at man skam ikke var ude på at kværke kanalen. Igen for sent - blot endnu en understregning af, at formanden er ved at miste grebet.

Men feberredninger er næppe vejen frem for et parti, der vil holde på sine vælgere. Gør det i stedet klart for de respektive ordførere, at de ikke skal gøre sig selv til grin for vælgerne, og da slet ikke gå amok på de sociale medier lige før et folketingsvalg.

I den forbindelse må man i øvrigt undre sig over, at statsministeren ikke "forbyder" sin trans­port­minister at indgå en aftale, der er i den grad egnet til at udløse en shitstorm mod regeringen.

Og hvorfor lader han tre af sine ministre holde et pressemøde som det, der for nylig skulle få flygtningestrømmen til at vende tilbage til partiet, men som jo blev en formidabel magtmisbrugsdemonstration?