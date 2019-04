Landbrug. Landbruget er reguleret på et fejlagtigt grundlag

Læserbrev: En ny og forbedret målemetode af nitrat i grundvandet beviser, at myndighederne indrømmer hidtidige fejl - og at vi landmænd i årevis har været reguleret totalt misvisende.

Landbrugserhvervet kunne have været sparet for flere års undergødskning, der resulterede i, at vi ikke kunne eksportere vores korn på grund af for lavt proteinindhold. Undergødskningen og den fejlagtige vurdering af grundvandsforekomsterne har således spillet en central rolle i den gødningssag, Bæredygtigt Landbrug anlagde mod staten tilbage i efteråret 2012.

Landbruget var ellers tæt på at være i mål med kvælstof-reduktionerne allerede omkring årtusindeskiftet. De første vandmiljøplaner flyttede virkelig noget. Efterfølgende har kombinationen af skrankepavers regneark overtrumfet reelle målinger af, hvad der egentlig udledes.

Vi landmænd var så at sige på herrens mark, indtil Landbrugspakken gjorde, at vi igen kunne give planterne den næring, de har behov for. Med myndighedernes nylige indrømmelse må det lysne: Nu kan dansk landbrug forhåbentlig se frem til at blive reguleret juridisk korrekt. Et håb er derfor, at danske myndigheder fremover giver EU-Kommissionen det rette billede af det danske grund- og drikkevand.

Det er alt, vi landmænd ønsker os: At blive reguleret ud fra målinger, fakta og virkelighed - ikke på baggrund af modeller og myter.