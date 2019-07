Læserbrev Lånte fjer

Læserbrev: I dagens leder (9/7) kaster redaktør Christian Friis Hansen sig ud i en analyse af Venstres tab af regeringsledelsen. CFH mener at perioden umiddelbart efter tabet skal bruges til at pudse de liberale fjer - formentlig i den tro at det vil resultere i flere liberale vælgere. Den tanke, at der på en god dag her i år 2019, højest er en fjerdedel af danske vælgere som er liberale, indgår tilsyneladende ikke i analysen.

Min analyse og påstand er, at det som kostede blå blok regeringsmagten var, at den nationalkonservative del af befolkningen, som mindst er af samme størrelse som de liberale, ikke under Venstres ledelse fik tilstrækkelig mulighed for at markere sig - fordi Venstre helst skulle pudse de liberale fjer i alt synlig regeringspolitik. Det er de nationalkonservative vælgere, der for en tid er spredt, som mangler på blå side. Min påstand er også, at hvis ikke det lykkes for især Dansk Folkeparti at få disse (ikke stuerene) vælgere tilbage, vil det blå Danmark ikke igen i en overskuelig fremtid få regeringsmagten, uanset hvor godt Venstre får pudset de liberale fjer i opposition.