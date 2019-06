Læserbrev: Islandsgade og altaner

På Islandsgades øverste del ligger der, på begge sider af gaden, små lave huse bygget i Esbjergs første tid. Et super hyggeligt lille område.

Selv om husene er både gamle og små, så passer deres ejere godt på dem, og de små baggårde er rammer om privatlivet.

Det har forekommet, at tilflyttere har ønsket sig en udvendig altan, men det er indtil nu lykkedes at overtale de nye til at undlade byggeriet, og kommunen har heldigvis den opfattelse, at altaner vil ødelægge for meget i netop dette område.

Nu har en beboer uden tilladelse opstillet en jernplatform med glassider på 3,5 meter lange ben i sin baggård og dertil en stor jerntrappe og har derved fået et godt udsyn over det lave område.

Her må vore politikere virkelig hjælpe den lille gade, så det vagttårn bliver fjernet igen. Der er ingen rimelige mellemløsninger.