Læserbrev. Ind med arbejdsglæden

Så er der ved at være gang i budgetdebatten, og ikke overraskende er der foreslået skatteforhøjelser.

Det kunne være interessant om ikke diverse medarbejdere kunne motiveres til at gå ind i debatten omkring dette, at få et større medansvar for egen arbejdssituation, og dermed en større grad af arbejdsglæde. Det kræver jo, at topstyringen forsvinder.

De enkelte medarbejdere kender jo deres opgaver.

Det er min erfaring, at ansvar, reelt ansvar, giver arbejdsglæde samt, at en prioritering af de foreliggende opgave bliver nemmere med den fælles arbejdsglæde, det er at have ansvaret for de foreliggende opgaver. Altså uddelegering af ansvar til det forreste led.

Spareøvelse ? Nej, det kendte budget skal fastholdes inden for de enkelte områder. Den megen styring, der er foregået over de sidste mange år, i forsøget på at være effektive, har i den grad drænet medarbejderes arbejdsglæde, hvilket i den grad nedsætter effektiviteten. Væk med topstyringen og ind med arbejdsglæden.