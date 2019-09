Læserbrev. Er borgmesteren en énmandshær?

I JydskeVestkysten har der i den sidste uges tid været nævnt indtil flere tiltag, taget af borgmester Jesper Rasmussen. Politik interesserer mig en hel del, hvorfor jeg undres over, at borgmesteren er nævnt som en enmandshær, der kan det hele.

Eller er det forkert sat op af journalisten ? Jeg tror det ikke.

Jeg tænker her på artiklerne om Esbjerg Brygge, hvor det, der ikke kunne lade sig gøre, nu er sat op til, at alt kan lade sig gøre. Jeg er Esbjerg-dreng af hjertet og ønsker stor udvikling for Esbjerg. Det skal der ikke herske tvivl om.Min undren fremkommer ved, at det ikke er på økonomiudvalgets vegne, at borgmesteren udtaler sig, men tilsyneladende på egne vegne.

Konstitueringsaftalen i det såkaldt borgerlige flertal har vel også en betydning i denne forbindelse, altså respekt for samarbejdet?

Mit håb for Esbjerg byråd, er et godt og respektfuldt samarbejde til gavn for Esbjerg kommune.