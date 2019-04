Læs betingelserne om Facebook

Læserbrev: Folketingskandidat Jan Køpke Christensen udtaler sig i JydskeVestkysten den 28. april om ytringsfriheden.

Her kritiserer han blandt andet Facebook for at censurere og slette indlæg, der efter Jan Køpke Christensens mening ikke bør slettes, da man vel har ytringsfrihed også på Facebook.

Tilsyneladende tror Jan Køpke Christensen, at Facebook er et medie, der stilles til rådighed for danske borgere, og at Facebook er underlagt den danske ytringsfrihed.

Til Jan Køpke Christensens information kan jeg oplyse, at Facebook er et privat firma.

Facebook bestemmer suverænt, hvilket materiale de vil tillade på deres platform. Facebook er ikke underlagt dansk lov om ytringsfrihed.

Måske Jan Køpke Christensen skulle have læst betingelserne, inden han selv oprettede en profil på Facebook.