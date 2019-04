Lad os stå sammen

Læserbrev: Jeg har en drøm om, at vi inden 2030 kan at køre over AlsFynBroen i elbil. Derfor glæder det mig, at rigtige mange folketingskandidater fra alle de politiske partier i Sønderborg har taget imod min invitation til et fællesmøde om AlsFynBroen onsdag den 10. april. Målet med mødet er, at vi i fællesskab kan lægge pres på vores folketingsgrupper, så vi kan få sat skub i en fastforbindelse mellem Als og Fyn.

Samtidig håber jeg, at vi kan blive enige om at arbejde for en forbedret infrastruktur i Sønderjylland og grænselandet uanset, hvem der danner regering efter et folketingsvalg.

Det er også helt afgørende, at vi udtrykker enighed om at sikre opbakningen til de bæredygtige investeringer i Sønderjyllands og grænseområdets infrastruktur, som både borgere og erhvervsliv har brug.

Argumenterne for en forbindelse mellem Als og Fyn er gode. Alle hidtidige undersøgelser har vist, at AlsFynBroen vil være en gevinst for hele Danmark.

Med en stribe veldokumenterede rapporter kan AlsFynBroens sekretariat dokumentere, at AlsFynBroen årligt vil spare danskerne for 4,6 millioner timers rejsetid. Det gør forbindelsen mellem Als og Fyn til en af de bedste infrastrukturinvesteringer i Danmark, når det kommer til sparet transporttid.

Rent uddannelsesmæssigt vil den faste forbindelse også være en gevinst. Med en fast forbindelse vil borgere i Sønderjylland og i grænseområdet få kortere til videregående uddannelser. Det vil gøre det nemmere og mere attraktivt at bo i Sønderjylland og grænseområdet - både under og efter studietiden.

Det har stor betydning for mig som radikal, at COWI netop har fremlagt en støjvurdering af både den nuværende Rute 43 og en situation med en AlsFynBroen med motorvej. Det ser ud til, at man med forholdsvis simple foranstaltninger og for et begrænset beløb kan begrænse vejstøjen markant. Det er dog indtil videre kun en skrivebordsundersøgelse. Derfor ønsker jeg også, at vi skal være enige om en såkaldt VVM undersøgelse, hvor Vejdirektoratet gennemført en undersøgelse af de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en AlsFynBro. En sådan undersøgelse koster let 25-50 mio. kr., men pengene vil være godt givet ud, hvis Sønderjylland og grænseområdet ikke skal blive sat af, når forbindelsen over Femernbælt og Lolland-Falster og Tyskland iværksættes til efteråret.

Jeg ser derfor meget frem til mødet med de øvrige folketingskandidater på onsdag. Jeg både tror og håber, at vi kan blive enige om at bakke en fastforbindelse mellem Als og Fyn op til gavn for hele Sønderjylland og grænselandet. Det vil være sund fornuft.