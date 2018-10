Lad os få en japansk udlændingepolitik

Dansk Folkeparti får altid skældud for at være indeklemt og uden internationalt udsyn. At vi ikke lader os inspirere af udlandet, og at vi ikke løfter os op over den hjemlige andedam. Intet kunne være mere forkert. Jeg er fx meget inspireret af Ungarns grænseværn og den amerikanske regerings planer om en mur ved den mexicanske grænse. Jeg er også ret vild med den italienske regerings nej til skibe, der vil losse flygtninge af på havnen. Og så beundrer jeg Færøerne for at turde stå uden for EU.

I den senere tid er det Japan, der begejstrer mig. Især landets udlændingepolitik er dødspændende. I The Japan Times kunne man den 1. september 2018 læse en artikel om, at asylansøgernes antal var faldet med 35 pct. på grund af et nyt system, der undersøger ansøgernes baggrund meget nøjere. Også i Japan har der åbenbart været en masse fupansøgninger. Men jeg hæftede mig især ved to ting. Japan fik sidste år næsten 20.000 ansøgninger om asyl. Det kan lyde voldsomt, men når man tænker på, at der bor 127 mio. mennesker i Japan, så sammenligning med Danmark er det ret beskedent. Hvor mange af disse asylansøgninger førte så til asylophold i Japan? Hold nu fast. Det fik sølle 20. Jeg skriver det lige igen, så ingen kan være i tvivl om tallet. Tyve. Det er 1 promille af alle ansøgere. Af disse 20 heldige var der tre (3) fra Syrien.

Se, det er da inspirerende. Og lærerigt. For hvordan kan det lade sig gøre at afvise så mange? Japan er medlem af FN, er en af verdens største bidragsydere til FN og har underskrevet flygtningekonventionen af 1951. Hvorfor i alverden skal man så ikke tage flere, og hvorfor får man ikke alverdens godhedsapostle på nakken? Sagen er egentlig meget enkel. Japan undersøger, om asylansøgerne lever op til flygtningekonventionen, og de afgør så, at det gør de allerfleste ikke, hvorefter de bliver deporteret eller afvist. Se, det kunne vi lære noget af, Morten Østergaard, Pernille Skipper, Uffe Elbæk og Jan E. Jørgensen. Men er der ikke noget med, at Japans befolkning ældes, og at der i 2060 kun vil være omkring 80 mio. japanere, fordi der bliver født for få børn? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Men hvorfor åbner de så ikke landet for kulturberigende asylansøgere, sådan som den mærkelige tyske kansler Merkel, EU-systemet og halalhippierne på Christiansborg vil?

Dermed er vi fremme ved den anden ting, som jeg har hæftet mig ved. Japan tillader nemlig arbejdskraftindvandring. Man kan arbejde fem år, hvis der er dokumenteret mangel på arbejdskraft inden for området, men man kan ikke tage sin familie med. Når de fem år er ovre, bliver de sendt ud. Dertil kommer, at Japan hovedsageligt tager folk ind fra nærområderne, dvs. Kina, Korea, Vietnam og nogle få fra Indien. Det ville svare til, at Danmark afviste næsten alle asylansøgere og i stedet tog europæere ind. Den er da vældigt inspirerende, den japanske løsning. Meget mere end Tysklands, Englands, Frankrigs, Sveriges - og Danmarks - vanvittige eksperimenter, som har givet os terror, ghettoer og kriminalitet.

Japanerne er ikke dumme. De ser, hvordan tingene udarter sig i Europa. Det vil ikke have, det gentager sig derhjemme. Så de fører en meget stram indvandrings- og flygtningepolitik. Selvom der bliver født for få børn. Selvom de mangler arbejdskraft. Det er internationalt og megainspirerende, ikke sandt, Uffe Elbæk?