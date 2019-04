Lad og stå sammen

Læserbrev: Midt i en ophidset diskussion om, hvem der skal have lov til at gå på førtidspension, fordi de er nedslidt på arbejdsmarkedet, er der efter min mening mere idé i at finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan skabe nogle arbejdsforhold, som gør det muligt for os at være længe på arbejdsmarkedet. Der er jo ingen, der som udgangspunkt ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet. Lad os stå sammen om en løsning til gavn for os alle. Jeg vil derfor foreslå, at regeringen tager initiativ til, at politikerne sætter sig sammen med både lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere og skaber grundlaget for nogle ordentlige arbejdsforhold. Det er fuldstændig uanstændigt, at sygeplejersker, lærere, håndværkere, pædagoger og mange andre nedslides, fordi vi ikke kan finde ud af at skabe menneskelige arbejdsforhold. Lad os stå sammen om en vigtig opgave.