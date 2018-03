Lad de ulveglade københavnere få ulven - sæt dem ud i Dyrehaven

Ulv: Ulven kommer, nej det er ikke et eventyr; ulven er her.

Rovdyrets tilstedeværelse deler vandene. Nogle elsker den og ser dens indvandring i Danmark som en gevinst for naturen. Det er dem, der bor langt væk fra de områder, hvor ulven har slået sig ned.

Andre hader dem. Det er dem, der oplever rovdyrenes angreb på deres husdyr, og oplever den utryghed, der er ved at skulle leve med så stort et rovdyr i baghaven.

Kærligheden til rovdyrene er proportionalt stigende med afstanden til deres levesteder.

Når nu folk i københavnsområdet nærer så stor kærlighed til ulvene, så lad os da stå sammen om at hjælpe dem til at komme i nærkontakt med dem.

Lad os indfange nogle ulveunger (ikke spejdere) og sætte dem ud i Dyrehaven og Gribskov, så kan det være, at også folk i københavnsområdet (læs: Danmarks Naturfredningsforenings biologer) vil få et mere realistisk til, hvad det vil sige at have et stort rovdyr i sin baghave.