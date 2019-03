LA får ikke Finansministeriets blå stempel

Ved seneste folketingsvalg slog Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, det fast igen og igen: Liberal Alliances økonomiske politik var "gennemregnet" og "blåstemplet" af Finansministeriet. Det kan han efter alt at dømme ikke gentage i denne valgkamp. I et helt nyt notat konkluderer ministeriet nemlig, at det ikke er muligt at give en samlet retvisende vurdering af en række forslag, der tilsammen udgør grundstammen i Liberal Alliances økonomiske politik.

Udspil: 42. Så mange forslag bad Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, Finansministeriet regne på tilbage i oktober. Ordføreren ville blandt andet vide, hvad forslagene fuldt indfaset i 2030 vil kunne få af betydning for beskæftigelsen, de offentlige finanser og bruttonationalproduktet.

Efter fem måneders arbejde er Finansministeriets regnedrenge nu færdige med deres arbejde. Det er der kommet et ni sider langt notat, som avisen Danmark har læst, ud af.

De mange forslag spænder vidt. Topskatten skal fjernes, det offentlige forbrug skal beskæres med 54 milliarder kroner, og pensionsalderen skal sættes op. Blot for at nævne tre af de største elementer. Ifølge avisen Danmarks oplysninger udgør listen grundstenene i Liberal Alliances endnu ikke præsenterede økonomiske plan, som partiet har tænkt sig at gå til valg på. Med forbehold for at der kan ske ændringer inden den endelige præsentation.

Det understøttes af, at Anders Samuelsen tilbage i november i et blogindlæg på tv2.dk skrev, at Liberal Alliance havde bedt Finansministeriet regne på partiets økonomiske politik.

- Lige nu er vi i gang med at få gennemregnet vores 2030-plan, der skal danne grundlaget for vores sammenhængende og finansierede økonomiske politik for Danmark, skrev Samuelsen dengang. Over for avisen Danmark afviser Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, da heller ikke i første omgang, at notatet fra Finansministeriet reelt set dækker over hovedelementer i partiets længe ventede plan.

- Er de her forslag, I har fået regnet på, i virkeligheden jeres plan?

- Det kan meget vel tænkes, fortæller Joachim B. Olsen, men uddyber hurtigt.

- Vi er et parti, der gør os den ulejlighed at få vores politik gennemregnet, og det synes vi jo, at flere burde gøre. Men det er først vores politik, når vi siger, at det er vores politik. Det her er sådan set bare et udvalgsspørgsmål, der er stillet, og så læser vi svaret igennem, og så ser vi, hvad vi vil bruge svaret til.