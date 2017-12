Kyllinge-gate: Gør noget for troværdigheden, Ikea

Kyllingekød: "Vi sælger bare det, forbrugerne vil have". Sådan forsøgte virksomheder engang at tørre ansvar for alt fra dårlig dyrevelfærd til miljøsvineri af på forbrugerne. Men hvis man som forbruger skulle researche alle detaljer om alt, man lægger i indkøbskurven, ville et besøg i Fakta ikke tage 5 minutter, men 5 dage.

I dag forventes virksomheder heldigvis også selv at tage ansvar for de produkter, de sælger. Det gælder f.eks. buræg, som alle danske supermarkeder udfaser pga. dårlig dyrevelfærd. Desværre er det ikke alle virksomheder, der tager deres ansvar alvorligt. I særligt slemme tilfælde lyver de endda for forbrugerne.

Det er i denne uge kommet frem, at IKEA igennem længere tid har løjet om det kyllingekød, virksomheden sælger i sine restauranter. Baggrunden er, at IKEA i 2012 tilsluttede sig et internationalt dyrevelfærdsprogram, hvor virksomheden lovede at indføre bedre forhold for kyllinger. IKEA har siden da bildt forbrugerne ind, at alle dens kyllinger har haft væsentlig bedre forhold end triste standardkyllinger. Nu viser det sig, at kyllingerne er helt almindelige konventionelle kyllinger, der lever på mindre plads end burhøns.

Da IKEA blev afsløret, burde virksomheden have lagt sig fladt ned, beklaget og med det samme have indført de forbedringer for kyllinger, som den så længe har skiltet med. IKEA valgte i stedet at fortsætte med at servere billige industrikyllinger for sine intetanende restaurantgæster.

Efter afsløringen flyder IKEAs facebookside nu over med beskeder fra forbrugere, der føler sig ført bag lyset, og som vil boykotte virksomheden.

Lad det hermed være en opfordring til IKEA: Hvis man som virksomhed vil bevare sin troværdighed, må man holde, hvad man lover. Derfor er der ikke andet at gøre end at trække i arbejdstøjet og med det samme indføre de forbedringer for kyllingerne, som I lovede helt tilbage i 2012. Det skylder I både dyrene og jeres kunder.