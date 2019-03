Kvinderne har en kampdag - det har mændene faktisk også

Kønskampdage: Der er ét altoverskyggende spørgsmål, der går igen, hvert år på 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Hvad med mændene? Spørgsmålet er på én og samme tid forståeligt, men også ærgerlig og afsporende for den vigtige debat, der stadig er behov for at tage på den ene dag om året, der er dedikeret til kvindekamp.Spørgsmålet er forståeligt, fordi mænd også oplever ligestillingsproblemer. Så længe, vi som samfund måler os efter, om vi er "rigtige mænd", er der problemer. Så længe, tre gange så mange mænd som kvinder begår selvmord, er der problemer. Så længe, mænd i udbredt omfang er på samfundets bund, er hjemløse, har misbrug og bliver udsat for vold, er der selvfølgelig problemer. Og når mænd i så stort omfang er overrepræsenteret i mange negative statistikker, er der behov for at undersøge og diskutere, hvorfor mænd er mere udsatte her. Den diskussion må og skal tages.

Men ikke i dag.

Det er faktisk sådan, at mændene har en international kampdag. Den ligger på 19. november hvert år. De seneste par år har det f.eks. været fokus på selvmord eller på mandlige rollemodeller. Desværre har de mange, der år efter år beklager sig over det manglende fokus på mænd, endnu ikke benyttet sig af muligheden for at tale om det.

Jeg er desværre fortsat en af de få danskere, der skubber på for at mændenes kampdag får den opmærksomhed, den fortjener. Når mange - særligt mænd - derfor alligevel vælger at kritisere kvindekampen for sit manglende mandefokus, ja så bidrager de mest af alt til en afsporing af ellers helt relevante debatter. For der er selvsagt stadig en masse at kæmpe for for kvinder. Hvis man synes, kampene efterhånden er for små, så kan jeg henvise til en rapport Amnesty International netop har lanceret med tal fra Justitsministeriet: Ud af ca. 5.100 årlige voldtægter eller voldtægtsforsøg, så ender kun 94 med en dom.

Hvad skal vi mænd så gøre? Alle andre dage, er det helt fint at kræve øget fokus på mænds problemer. Men dagen i dag bør handle om, hvordan vi som mænd kan hjælpe kvinderne. Vi bør selv reflektere over, om vi altid behandler kvinder med samme respekt som mænd. Vi har selvfølgelig også et ansvar for at sige fra, når vi hører venner og familie opføre sig upassende over for kvinder. Og de af os, der er fædre, kan med god grund også sikre os, at vi giver de rette værdier videre til børnene - i virkeligheden bør det jo være børnenes interesser, og ikke deres køn, der skal bestemme, om de skal gå til fodbold eller lege med dukker.

Ligesom vi som samfund er blevet bedre til at sige fra over for racisme og homofobi, bør vi selvfølgelig heller ikke acceptere forskelsbehandling på baggrund af køn. Ikke fordi vi skal bestemme, hvordan andre skal leve deres liv, men fordi vi godt kan insistere på, at vi bliver behandlet som de individer, vi til syvende og sidst er.

Den slags forandringer starter i det små. Og vi mænd er i den grad også relevante i kvindekampen. Særligt en dag som i dag.