Kvinden i rødt havde det, der skulle til for at begejstre politikertrætte vælgere

På kant: Somme tider skal der ikke så meget til. En vikartjans i en tv-dækket partilederrunde og straks opstod der en ny figur i valgkampen: Vikaren fra himlen. Siden er vikaren, Isabella Arendt, blevet forfremmet midlertidigt til formand for Kristendemokraterne, fordi den rigtige formand er blevet ramt af stress. Hvor uheldigt! Stig Grenov vil dog snart være tilbage i fuld kampform. Når valgkampen er forbi. Måske ender Kristendemokraterne i Folketinget under vikarens ledelse. Meningsmålinger kunne pege i den retning.

Hvordan er det overhovedet muligt? Isabella Arendt talte vel sammenlagt i tre minutter. Var det hendes fordelagtige ydre? Var det hendes røde kjole, der kunne vække mindelser om den romantiske filmkomedie fra 1980erne Kvinden i Rødt? Hov, stop! Er du nu ikke sexistisk? Nej, jeg prøver bare at forstå. Den, der vil kende sandheden, bør ikke være fremmed over de usaglige faktorers betydning. Så jeg klør på, vel vidende, at jeg nok allerede har pirket til nogens krænkelsesparathed: Var det en ungdommelig facon, som man ikke lige ville forbinde med vikarens parti?

Var Isabella Arendt med andre ord det berømte "friske pust"? Det var hun da. Blandt de garvede partiledere lød der pludselig en stemme, der - endnu ikke? - er blevet inficeret af det trætte politikersprog. Isabella Arendt talte hverken om "kernevelfærd" eller "velfærdsløft". Jeg har somme tider svært ved at forstå, hvordan politikerne kan holde ud at høre på sig selv.

Somme tider skal der ikke så meget til.