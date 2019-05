Kultur: Hvad vil det sige at være dansker? Hvad vil det sige at være europæer? I århundreder har mennesker rejst på kryds og tværs af Europa og udvekslet idéer, kunst, videnskab og kultur. Vi fik reformationen, juletræet og velfærdsstaten fra Tyskland. Havekunst, industri og byplanlægning fra England. Og ikke mindst musik, malerkunst, litteratur og arkitektur fra stort set alle hjørner af kontinentet.

Også Danmark har sat sit aftryk på kulturhistorien med bl.a. H.C. Andersen, Grundtvig, Kierkegaard, højskole- og andelsbevægelsen og internationale filmskabere som Dreyer, August og von Trier.

Men giver det mening at tale om en europæisk kulturarv? Er det ikke blot en kunstig og unødvendig overbygning på de enkelte landes lokale, regionale og nationale kultur? Nej, der findes en europæisk kulturarv - og den er et resultat af nationalstaternes traditioner, kulturstrømninger, idéer og historie.

Alle lande er formet af deres plads i Europa - og Europa er formet af alle dets lande.

Vores historie og kulturarv har lagt grunden for frihed, demokrati, lighed, menneskerettigheder og respekt for loven - de værdier, som Den Europæiske Union bygger på. De er en del af vores identitet.

Derfor er det vigtigt, at vi bevarer og udvikler vores kulturarv, både her i Danmark og i resten af Europa. Vi skal huskes på, at vi er europæere - ikke på bekostning af noget andet, men for at gøre os bevidste om de værdier, rødder, kultur og baggrund, som vi deler med vores europæiske naboer.

EU-kommissionens Creative Europe-program støtter de kulturelle og kreative sektorer i Europa med et samlet budget på næsten 11 mia. kr. i perioden 2014-20.

Mange af de danske biografer, som viser europæiske film, modtager EU-støtte, og også Dansk Komponistforening, den europæiske organisation for jazz, Swinging Europe (med hovedkontor i Danmark), og Odense Teater har fået støttemidler fra EU-programmet.

Filmsucceser som Jagten, Hævnen og Nymphomaniac har også fået EU-udviklingsstøtte, og det samme har tv-serier som Broen, 1864 og den Oscar-nominerede dokumentarfilm The Act of Killing.

Mindre projekter kan søge om støtte på op til 60 procent af deres budget, mens større projekter højst kan få dækket 50 procent. Det betyder desværre, at midlerne i vid udstrækning ender hos organisationer eller veletablerede aktører, som er i stand til at finansiere den resterende del af omkostningerne.

Desuden er det en tung proces at søge om støtte, og det er langt fra alle ansøgere, der har de nødvendige ressourcer. Måske er det derfor, at 8 ud af 10 ansøgninger ender med at blive afvist.

Investeringer i kulturprojekter bør ideelt set være et nationalt anliggende, og ikke en opgave, der skal løftes på EU-niveau. Så længe støtteordningerne består, er der dog grobund for at kigge søgekriterierne nærmere efter, så også mindre projekter får mulighed for at opnå støtte.

Når projekterne koncentreres om de store byer og etablerede museer og teatre, risikerer de at blive uvedkommende og miste opbakning og relevans i den brede befolkning. Det bidrager ikke til at fremme den europæiske kulturarvspleje, som er en vigtig del af missionen.

Søgekriterierne bør derfor ændres, så de tilgodeser projekter i mindre skala. Kultur skal afspejle den kreativitet og mangfoldighed, der findes blandt kunstnere - men også de små og helt nære projekter, som fremmer den lokale kultur og historie.

Jeg vil arbejde for at ændre søgekriterierne, så vi får den egentlige og grundlæggende kulturarv tilbage på dagsordenen. Det skal være på en måde, hvor den bliver levende, nærværende og relevant for borgerne og sker med deltagelse af lokale aktører.

Kun hvis vi forstår og giver plads til hinandens særpræg og forskelligheder, kan vi bekæmpe den spirende nationalisme, som sammen med populisme og fake news truer med at underminere Europas fællesskab og sammenhængskraft - og dermed sætter vores demokrati, frihed og fremtid på spil. Og så skal vi have viden om, hvorvidt puljen rent faktisk skaber værdi for de borgere, der i sagens natur finansierer den.