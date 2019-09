Kulturhuset: Langt de fleste vil ikke flytte over på skolen

Hen over foråret har vi arbejdet med skitser til en evt. flytning af kulturhusets aktiviteter over på skolen. Vi fik fra starten at vide, at det var politisk bestemt. Først på det sidste møde fik vi så oplyst, at det ikke forholdt sig sådan, men at der ville blive taget hensyn til, om der er opbakning fra brugerne og fra byens befolkning. Jeg kan oplyse, at husets brugere, hvoraf langt de fleste er ældre mennesker, ikke ønsker at flytte over på skolen men vil beholde vores hus. Jeg føler, at vi i grupperne blot er taget som gidsler i politikernes spil. Men jeg vil gøre opmærksom på, at I ikke ukritisk kan bruge resultaterne fra interessegrupperne, da de jo kun forholder sig til, hvad der kan lade sig gøre. Det betyder ikke, at vi har sagt god for en flytning.

At føre den ud i livet vil betyde forringelser. At rive kulturhuset ned vil være et groft overgreb på vores landsbysamfund. Vi har et velbesøgt hus, der passer ind i bybilledet, og det kan ikke undværes uden at skæmme området. Samtidig er det et historisk hus og vel værd at bevare. Det har været Blåbjerg Kommunes rådhus og derefter i nu 30 år været kulturhus. I øvrigt finder jeg, at det klart strider mod bevaringstanken, hvis planen føres ud i livet.