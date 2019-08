Læserbrev: Så har man læst, at krydstogtskibene udleder lige så meget CO2 som 5.000 biler pr. time, hvor skibene ligger til kaj. Men hvad så i rum sø?

Hvor er Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr (Europas førende på klimaområdet) - i hver fald dem, som skråler højst og fører sig frem.

I Norge er det pligt, at der hvor krydstogtskibene lægger til, skal der være strømstik, så skibene kan slukke de osende motorer.

Det er utroligt, at der ikke er politikere, som har markeret sig med problemet med krydstogtskibene, der lægger til i Danmark.

De aflægger jo ligeså meget CO2, som det halve af Københavns bilister gør! Eller sagt mere billedigt, som en meget stor del af hele vores landbrug på årsbasis.

Hvor er de to tanter henne? Der er måske forskel på, hvem der er synderen, man må undres meget.

Fakta er nok, at det vil koste så mange penge at få fremført kabler, som er store nok til overhovedet at kunne klare den mængde strøm, som et sådant skib bruger, og at vi i Danmark slet ikke har hverken ledningsnet eller kabler til den kapasitet, et krydstogtskib skal bruge.

Jeg synes også, det skal nævnes, at krydstogtskibene er skyld i 90 procent af alt microplast, som findes i verdenshavene i dag, idet skibene har en speciel kværn, som i den grad findeler alt affald, som er om bord, hvorefter det dumpes i havene.

Noget sådant kan jo stoppes fra dag et, hvis man ellers vil det fra politisk side, men her agerer man jo kun på det, som giver stemmer, og ikke det, som er nødvendigt.

Der vel også forskel på, om det er turister, som kommer og sviner i vort miljø, eller om det er vores erhverv, som bringer velstand og arbejdspladser, og som jo overholder alle mulige love og regler bare for at få lov til at udøve erhverv.

Vi i Danmark sviner en promille af det, verden sviner, og det kan vi kun være stolte af. Vore erhverv skulle belønnes og ikke straffes.

Set med mine øjne er de to tanter så virkelighedsfjerne, at man kun kan ryste på hovedet!