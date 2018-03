Kristian Jensen: Licensen er død - længe leve public service

Jeg må blankt indrømme det: Licensen har aldrig været noget, vi gav hinanden. Licensen er en afgift. Og med tiden er det blevet en rigtig dårlig afgift. I 1925 var licensen en særlig afgift på familiens eneste radioapparat. Det var logisk dengang. Vi havde en enkelt kanal, Danmarks Radio, som var den eneste kanal, vi kunne lytte til. Teknikken var simpel. Og hvis udsendelserne skulle betales uden reklamer, af brugerne selv, måtte man opkræve licens. Nogle år senere blev licensen også udvidet til fjernsyn. Det gav en vis mening indtil den dag, hvor man kunne kode signalerne og dermed opkræve betalingen for programmerne direkte. Det skete sådan set allerede i 1980'erne. Siden har politikerne slået knuder på sig selv for at få licenssystemet til at fungere.

I dag er licensen reelt en afgift på vores brug af moderne teknologi. Så snart du har et "licenspligtigt apparat", skal du være dækket af en medielicens. Uanset om du har en computer, en smartphone eller et klassisk tv. Licensen er blevet en forvridende afgift på særlige typer elektronik. Danskernes medieforbrug er under stærk forandring i disse år. På kort tid er vi gået fra traditionelt "flow-TV", hvor alle ser samme udsendelse på samme tid - til streaming og nyheder via pod-cast, internettet, apps m.v. Samtidig har en stadig større del fravalgt DR som leverandør af deres nyheder og underholdning. Men de har stadig betalt den særlige licens, fordi de teoretisk kunne modtage programmerne. Og Danmarks Radio har tilmed haft mulighed for at brede sig over unødigt mange programmer og kanaler. Nu slanker vi DR til et niveau, som det giver mening, at alle betaler til. Public service må være den kerne af oplysning, vi ønsker at sikre borgerne.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at afskaffe licensen og i stedet finansiere den public service, som vi fortsat vil have, via det almindelige skattesystem. Noget af betalingen for public service vil fortsat gå til DR, som er vores store public service kanal. Andre dele af finansieringen vil gå til public service udenfor DR. Ved at lade personfradraget stige lidt mindre i de næste år, afvikler vi licensen gradvist frem mod 2022. Dermed kommer alle skatteydere til at bidrage til public service uanset om det sendes via DR, TV2, andre kanaler eller internettet. Det er et mindre forvridende system.

Jeg ønsker en fortsat stærk public service indsats for at sikre danske nyheder, kulturprogrammer, børneudsendelser, historieformidling m.v. Men vi skal følge med tiden. Jeg ønsker derfor også, at Danmarks Radio koncentrerer sig om sine kerneopgaver og skabe plads til private medier og andre public service kanaler. Danmarks Radios økonomi skal derfor slankes med 20 procent over de kommende fem år. Dermed kan vi opkræve noget mindre end hidtil. Dermed bliver det også billigere at være dansker Vi reserverer en del af besparelsen til en målrettet indsats for at hjælpe økonomisk dårligt stillede pensionister. En anden del af besparelsen fører vi tilbage til regeringens kommende medieudspil for derigennem at styrke mangfoldigheden i danske medier.

Det er vigtigt, at vi fastholder et højt ambitionsniveau i forhold til at sikre dansk sprog og dansk kultur i danskernes medieforbrug. Efter det første skridt med afskaffelse af licensen og fokuseringen af Danmarks Radio vil Regeringen i de kommende uger følge op med et samlet medieudspil. Men indtil videre kan vi slå fast: Licensen er død - længe leve public service.