Kortere åbningstid og højere forældrebetaling i SFO'erne

Læserbrev: Igen i år varsler Varde Kommune med besparelser på fritidsområdet. Denne gang går forslaget på at reducere åbningstiden i SFO'erne med en time om ugen og samtidig hæve forældrebetalingen. Forældrene skal altså betale mere for mindre, og pædagoger og børn vil opleve, at normeringen forringes yderligere. BUPL Sydjylland finder spareforslagene både visionsløse og bekymrende, og stiller spørgsmål ved, hvor længe forældrene vil acceptere at betale til et fritidstilbud, der konstant forringes. Det er nemlig langt fra første gang, SFO'erne skal spare. I forbindelse med det seneste budget blev der nedlagt 10 pædagogstillinger i SFO'erne. Sidste års markante normeringsforringelse kan mærkes i hverdagen i SFO'erne. Det dokumenteres i en ny BUPL-undersøgelse (april 2019). Her svarer 57 procent af pædagogerne i Varde Kommune, at de inden for den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne. Derudover vurderer 66 procent af pædagogerne, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn/unge pga. personalemangel.

Der er skåret helt ind til benet på fritidsområdet. Pædagoger og ledere kæmper for at sikre, at børnene får en god dag i SFO'erne, men normeringen er så presset, at der flere dage er tale om ren og skær råpasning. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre politikerne i Varde Kommune til at friholde SFO'erne fra yderligere besparelser.