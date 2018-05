Kommunerne er blevet glemt i ny cyberstrategi

Cybersikkerhed: Endelig, langt om længe, kom regeringens strategi for cyberkriminalitet. Og det var på høje tid.

For vi har igennem den senere tid set, hvordan angreb fra cyberspace kan have alvorlige sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser både herhjemme og ude i verden. Sygehuse er blevet lammet i Storbritannien, Mærsks IT-system blev ramt af et angreb, der kostede virksomheden ca. 1,9 mia. kr., hackere har forsøgt at få fat i fortrolige oplysninger fra danske ministerier og senest DSB, og borgere er blevet snydt og frarøvet både identiteter og penge.

Derfor var det godt, at vi i Socialdemokratiet insisterede på, at bekæmpelsen af cyberkriminalitet kom til at stå helt centralt i forsvarsforliget.

For meget af regeringens nye strategi bygger på netop vores mærkesager i forsvarsforliget, og vi er derfor også tilfredse med en stor del af indholdet. Der er dog også fejl og mangler og steder, hvor det bør gøres mere konkret.

Det drejer sig f.eks. om kommunerne, som helt er glemt i strategien. De står ellers for rigtig mange af vores personfølsomme oplysninger.

I forhold til de forskellige offentlige sektorer, er der mange gode krav i strategien. Det er godt. Men der mangler en "overdommer", hvis der ikke leves op til kravene. Hvad sker der, hvis f.eks. energisektoren ikke lever op til kravene?

Endelig mangler vi noget mere konkret i forhold til samarbejdet med private virksomheder. Det er nævnt flere steder, men det er lidt svært at se, hvordan det konkret skal ske. Hvis denne her strategi skal lykkes, så skal også samarbejdet mellem offentligt og privat lykkes.

Der er derfor plads til forbedringer i strategien. Men overordnet er det godt, at vi har fået sat cybersikkerhed på dagsordenen. For et land som Danmark, der hører til et af de mest digitaliserede i verden, er det nemlig altafgørende, at vi kan bekæmpe truslen fra cyberkriminalitet på bedste vis. Derfor vil vi også fremadrettet sørge for, at vi prioriterer området højt politisk.