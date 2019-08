Kommuner bør stå til ansvar for spildevandsbrølere

Læserbrev: Mens badning bliver frarådet adskillige steder som følge af spildevandsudslip, spørger man sig selv:

Burde kommunerne ikke stå til ansvar for disse ulykker på samme måde som en landmand, som havde været ude for et uheld?

Hvis en landmand kommer til at vælte en gyllevogn, sættes det helt store beredskab i værk. Ved et spildevandsuheld - der i totale mængder svarer til adskillige hundrede gyllevogne hældt direkte ud i vandmiljøet - sker der ingenting. Kommunerne lukker således øjnene og er ofte enige med sig selv i, at miljøvagt og oprensning absolut ikke er nødvendig ved egne forseelser.

Kommunerne er inhabile i forhold til at være myndighed på egne fejl! Det fremmer ikke billedet af lighed for loven, når kun landmænd udsættes for skrappe miljøkrav - og miljøet har altså heller ikke gavn af denne dobbeltstandard.