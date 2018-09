Siger det noget om dybden af danskernes selvopfattelse, at 'pyt' netop er valgt som nationens nye yndlingsord? Når man for eksempel følger debatten, skrålæser kommunikationen på skolens intranet eller ser ansigtskuløren modnes fra koldstart til gasblå hos fædrene på miniputternes langside - så kan det godt virke lidt malplaceret at tro, at vi er klar til at pytte ret meget. Vi vil denondelyneme' ha' vores vilje!

I politik er man så enige, at man er nødt til at gå efter detaljer, som man egentlig burde pytte. Det små får lov til at vokse sig stort. Forleden hørte jeg pludselig en god ven lyse op i stemmen og sige: "Ja, H.C. Hansen - det var dengang, der var politikere til!"

Nu var han ved at læse en bog om den begavede socialdemokrat, der var en af arkitekterne bag vores velfærdssamfund. Han havde det held at være på det rette sted på rette i tid, da han overtog statsministerposten efter Hans Hedtoft i 1954. Der kom gang i butikken - og det, min gode ven - der nok er mindre socialdemokrat end de mest fremtrædende DF'ere - mente, var, at der her var en politiker, der var mand for sin hat. Han havde ambitioner - naturligvis på egne vegne, men også på resten af samfundets. Det er det projekt, man har lidt svært ved at få øje på i dag.

Og se nu, hvordan det er gået i Sverige. Broderlandet, der er meget mere homogeniseret af den socialdemokratiske bevægelse end os, er rundt på gulvet efter sidste søndags valg. Hele samfundsstrukturen er så gennemsyret af Branting, Erlander og Palme, at man her kan tale om et mentalt paradigmeskifte, der kan få DF's ønske om samme til ligne en krusning på Silkeborgssøerne. I Sverige er Sverigesdemokraterna en titanisk brådsø mod samhället, som det tager mere end et par valg at komme sig over. Så her pyttes der heller ikke.

Det er alvorligt, Svensson.

Men altså, herhjemme - selv om svenskerne synes, at vi er en hel nation, der opfører så afslappet som en helt Thylejr, så har vi lidt for ofte lidt for megen metalsmag i munden, når vi taler. Vi er sure, sammenbidte - og kan sagtens finde nogen at skyde skylden på.

Vi er stressede, vi er deprimerede, og lidt over 40 pct. af befolkningen spoler "Gift ved første blik" tilbage i deres eget liv og bliver skilt.

Så skal der virkelig mobiliseres et særligt overskud for at stille sig på en grøn, grøn bakketop og bare give slip og råbe som en anden Stig Rossen: PYT!

Men måske skulle vi i stedet bruge en weekend med hang til dansk normalefterårsvejr til at overveje, om vi er klar til at tage konsekvensen af at have valgt ordet 'pyt' som vores yndlings.Og lære at sige det lidt oftere. Og mene det. Pyt!