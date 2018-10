Knuth klager over betjent-kram: Måske er han landets mest småtskårne politiker?

På kant: Marcus Knuth har klaget over en betjent, der har givet en niqab-klædt kvinde et kram. Dermed må Knuth være favorit til prisen som landets mest småtskårne politiker. For hvordan i alverden kan det være en folketingspolitikers opgave at blande sig i, om en betjent giver knus eller håndtryk? Stoler Knuth ikke på politiet og tror han ikke, at politiets ledelse tilser, at arbejdet udføres efter bogen? Åbenbart ikke.

Men endnu værre er Knuths forståelse af demokrati. Folk, der demonstrerer mod folkestyret, skal ikke belønnes med et kram, proklamerer han. Og overser dermed, at danskerne altid har demonstreret mod det ene og det andet, uden at de af den grund var modstandere af folkestyret. Tværtimod. Uanset hvad man måtte mene om niqab, nedskæringer, overenskomstforhandlinger, og hvad der ellers har kaldt folk på gaden, så er demonstrationer en ret, vi skal forsvare. For i hvilke lande er det, man får magtfulde politikere på nakken, hvis man ytrer sin utilfredshed? Ikke i Danmark i hvert fald. Tværtimod. I Danmark giver vi kram til de demonstranter, der er med til at holde folkestyret levende. Og til de betjente, der passer deres arbejde. Småtskårne politikere kan vi nøjes med at give hånd.