Klumme: Optimistiske toner eller uvejr på vej

Det er spændende at være på Folkemødet under en regeringsdannelse, og ikke mindst her lørdag, hvor partiernes topfolk er taget tilbage til hovedstaden for at forhandle videre, mens folket er ladt tilbage på en solskinsø i en sjældent mørk og truende udgave. Der gisnes i hvert et hjørne og med retning mod alle verdenshjørner om, hvad regeringsgrundlaget kommer til at omfatte.

Når man overværer debatter hos de store erhvervsorganisationer DI, Dansk Erhverv, DA og andre, så lyder den samme lille bøn igen og igen fra paneldeltagere og spørgere, nemlig håbet om, at den kommende økonomiske politik vil blive baseret på de Radikale og ikke Enhedslisten. Ellers bliver det tilsyneladende det rene ragnarok, der kommer til at vælte ned over virksomhederne.

Foregår debatterne hos de blå partier, så er det tydeligt, at det helt store kommunikationsapparat står klar, hvis Socialdemokratiet imødekommer de Radikale med lempelser på udlændingeområdet. Bare vent, der bliver tale om de største løftebrud i historien, lyder det i en blanding mellem frygtsomhed og fryd.

Hos de rødeste partier, og dele af fagbevægelsen, er det også de Radikale, der stjæler dagsordenen. Her som skræmmebillede på, hvor galt det hele kan gå. Da meget omtalte Karsten Hønge fra SF svarede på et spørgsmål om forhandlingerne med vennerne hos de Radikale, så mente han nu nok, at det var at tage vennebegrebet en anelse for langt, at omtale de Radikale som venner.

Med verdensmål og bæredygtighed som det store samlende tema, er der dog ingen tvivl om, at det er optimismen, der står stærkest tilbage efter 3 dages debatter og møder med folket. Uddannelsessektoren forventer bedre vilkår og mere frihed fra snærende regler og testtyranni. Sundhedssektoren forventer flere penge. Den sociale sektor forventer mere velfærd, og selv den del af erhvervslivet, der er repræsenteret på Folkemødet er ret så optimistiske, fordi der ses nye forretningsmuligheder i de kommende grønne investeringer.

Optimismen har især været tydelig under de mange optog, der altid præger Folkemødet, og som mest udføres af foreninger og mennesker, der på en eller anden måde kommer lidt fra kanten af samfundet. De seneste år har disse optog været præget af skarpe slagord, råb om forandringer og håb om at blive hørt. Vi har trukket lidt på skuldrende og måske sendt en lille tanke om prisværdigheden i, at nogle holder fanen højt og kæmper for det umulige.

I år har optogene være bemærkelsesværdigt anderledes. Råb er afløst af sang, og knyttede næver af dans, og på en eller anden måde har vi sænket skuldrende og danset med. Selvom det måske kun varer et øjeblik, indtil vi kender et regeringsgrundlag, eller forhandlingerne bryder sammen, så er det nu en dejlig følelse, når optimismen breder sig i kroppen.

Så meget optimisme var vist for meget for vejrguderne, som fandt, at Folkemødet skulle slutte præcis kl. 16.30, hvor Haderslev Kommune var vært for en debat om indflydelse til de små lokalsamfund. Lige nu står himmel og jord i et, og med udsigt til mere end 30 mm regn, kan Dannebrog vist ikke dale fra himlen, som det var tiltænkt i aften. Godt det lykkedes for 800 år siden, som det smukkeste symbol på vores lykkelige og demokratiske samfund.