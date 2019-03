Brand: 7. april 1990 var jeg på vej fra København til Oslo med DFDS' passagerskib fra København. Midt om natten hører jeg personalet råbe "båd i brand" og kalde mandskab på dæk. Jeg klædte mig derfor på og gik op på dækket. Herfra gik alvoren hurtigt op for os: Det, vi så, var en brændende passagerfærge, det var "Scandinavian Star".

På dækket gjorde DFDS-mandskabet sig klar til at sende røgdykkere og hjælp til den brændende færge, men gentagne gange hørte vi, at meldingen fra kaptajnen på "Scandinavian Star", at "alt var under kontrol", og at han ikke ønskede hjælp. Jeg mindes, at jeg var så uforstående, at jeg sagde til mandskabet: Jamen, kan I ikke bare sejle derover og se, om I kan hjælpe alligevel? Men det kunne de ikke uden kaptajnens tilladelse. Det virkede fortvivlende, for vi kunne med vore blotte øjne se, at ilden ikke var under kontrol, tværtimod.

Jeg var sommerlivredder på det tidspunkt og tænkte naivt, at der måske kunne blive brug for alle, der kunne hjælpe med førstehjælp, hvis der kom skadede passagerer ombord. Derfor var jeg blevet stående på dæk. Og det var med synet af den brændende færge ikke svært at forestille sig, at der måtte være passagerer i nød.

Men meldingen var klar: Kaptajnen ønskede ikke hjælp - og det føltes utrolig forkert, da vi efter nogle timer sejlede videre mod Oslo. Jeg skulle på påskeferie i et skiområde, hvor jeg tidligere havde arbejdet; en af mine kolleger fra højfjeldshotellet var nu tjener på Oslobåden, og jeg var med som hendes gæst - det var grunden til jeg havde sovet i personalekahyt. De øvrige passagerer ombord, der ikke selv var vågnet ved, at vi lå stille, havde intet hørt om branden, som ramte alle nyhedsudsendelser og aviser næste dag.

Jeg har lige siden fulgt sagen i medierne, hvor navnlig Flemming Mønster har gravet suspekte fakta om ejerskifte, forsikring mv. frem. Og det har altid undret mig, at ingen er blevet stillet til ansvar for de mange omkomnes meningsløse død i det, der tilsyneladende var en sejlende brandfælde med mange indicier pegende på, at branden var påsat.

Jeg har aldrig glemt den nat og kaptajnens afvisning af hjælp, fordi "alt var under kontrol". Alene det burde have fået alle alarmklokker til at ringe efterfølgende.

Det er respektløst overfor de pårørende, at sagen ikke er blevet ordentligt belyst for længe siden. Det er 30 år for sent, men for de pårørende er det bedre end aldrig at sætte en seriøs efterforskning i gang. Derfor bør Folketinget sætte den i gang.