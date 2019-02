Jyderi er lige så slemt som københavneri

Grøftegraveri: Københavneri har vi hørt meget om, og det skal bekæmpes i alle dets former. Men nu er det på tide, vi også tager fat i jyderiet.

Det var tidligere minister, professor og generalkonsul i Flensborg H.P. Clausen, der på et tidspunkt blev træt af det, han kaldte "sønderjyderiet". Nu mente han, at det burde høre op i betragtning af, at det går rigtig godt i Sønderjylland. Men det går jo godt i hele Jylland. Derfor må den jyske selvretfærdighed og de gentagne angreb på hovedstaden snart stoppe. Danmark har brug for en stærk hovedstad. Det er dyrt at bo der, fordi så mange gerne vil bo der. Men det kan hverken begrunde københavneri eller jyderi.

Det er velgørende, at de sydjyske folketingsmedlemmer og tidligere ministre Eva Kjer Hansen (V) og Benny Engelbrecht (S) nu tager afstand fra den skingre tone, der har udviklet sig mellem hovedstaden og provinsen. Som for eksempel, når Københavns overborgmester Frank Jensen (S) taler om "københavnerbashing", som om København nu er blevet offer. Han er i øvrigt fra Nordjylland.

Som valgt på Sjælland og som indenrigsminister har jeg fået et skarpt blik for, hvem det er, der er kommet i klemme i befolkningsudviklingen. Det er frem for alt dele af Sjælland, "Sydhavsøerne" og Langeland med en voldsom overrepræsentation af overførselsmodtagere, lavere levealder osv. Som sundhedsminister opdagede jeg, at den kortere levetid førte til lavere tilskud fra staten. Beregningerne viser åbenbart, at det billigste er, når folk dør tidligere!

I alle lande taler man om centrum og periferi. Tænk på alt det, der siges om Washington og Bruxelles. Men Københavns periferi er ikke Jylland. Det er Sjælland! Derfor vil jeg anbefale både københavnere og jyder at nedlægge stridsøksen. De har ikke noget at lade hinanden høre, og offertænkning fører ingen veje hen.