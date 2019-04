Jeg opfordrer til civil ulydighed

Læserbrev: Regeringen tvinger os til at bruge penge og energi på at lægge planer for at rive store dele af vores egne boliger ned.

AAB, Kolding, ALFABO, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune bruger penge på at tilfredsstille en regering, som der vil anvende vores egne penge på at river bygninger ned. Sidst vedtog repræsentantskabet for AAB, Kolding at indsende en dispensationsansøgning til regeringen. Den viste, hvordan vi mente at kunne løse det problem, som regeringer har skabt.

Men den blev afvist, så nu har organisationerne udarbejdet en "udviklingsplan", som skal vise, hvordan vi vil nedlægge 60% af familieboligerne i de berørte afdelinger. "Udviklingsplanen" skal repræsentantskabet så vedtage d. 2/5-2019.

Jeg opfordrer AAB til at stemme nej. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal bruge vores egne penge på at rive vores egne bygninger ned, bare for at rette op på flere regeringers fejlslagne social- og integrationspolitik.

Hvis regeringen vil have revet bygninger ned, må de selv sætte det i gang og selv betale. Jeg vil ikke være med mere og opfordrer derfor de implicerende repræsentantskaber til ikke at godkende de udarbejdede "udviklingsplaner".

Jeg ved, det vil sætte Kolding Kommune og boligorganisationerne i en svær situation. Jeg er som formand for AAB afd. 22 valgt til at varetage beboerne interesser, og dette er ikke i vores interesse.