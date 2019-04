Jeg forstår friskolernes frygt for Socialdemokraterne

Læserbrev: Vi har en lang dansk tradition for, at borgerne kan oprette et alternativ til det tilbud, kommunen leverer - eller måske nærmere ikke leverer.

I årevis har Socialdemokratiet kørt en hetz mod de frie skoler. Man vil derfor tilbagerulle koblingsprocenten fra 76 til 71. Fjerne det frie skolevalg. Reducerer antallet af friskoleelever til max 10 %. Alt sammen bygget på et ønske om mere lighed.

Men det er forfejlet. Folkeskolen er blevet et socialdemokratisk socialpolitisk forsøgsprojekt, hvor fokus er på alt andet end at give eleverne gode faglige redskaber.

I Tønder kommune er tallet eksempelvis 26 procent. Og det er altså ikke sådan, at hvert fjerde barn i Tønder - som socialdemokraterne tror - er en rigmandsunge, som ikke vil omgås almindelige børn. Det er helt almindelige familier, der sætter helt almindelige børn i helt almindelige undervisningstilbud. De er bare ikke drevet af kommunens lange arm. Derfor bliver et af de vigtigste spørgsmål ved valget: Hvilke børn må ikke gå i de frie skoler?