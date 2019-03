Ja, Lose er sikkert irriterende for Venstre - men hun har gode pointer og styr på fakta

Reform: Det er interessant at iagttage, hvorledes såvel statsministeren som sundhedsminister Ellen Trane Nørby forsøger med kunstigt åndedræt til en vaklende sundhedsreform - og hvordan der produceres kampagnevideoer i forbindelse med forhandlingerne.

Der var f.eks en interessant artikel i Avisen Danmark 12. februar, hvor sundhedsministeren indigneret argumenterede mod den modstand, hun møder fra alle os - herunder regionsformand Stephanie Lose (V) - der mener, at det er en rigtig dårlig ide at centralisere styringen af sundhedsvæsenet og derved lukke regionerne. Regionsformand Stephanie Lose tilbageviser ret overbevisende de tal, som lægges til grund i regeringens argumentation.

Stephanie opleves måske som irriterende for Venstre, men ikke desto mindre har hun en vigtig pointe, når hun fastholder fokus på fakta, selvom hun derved hudfletter regeringens kommunikative spin.

Naturligvis kan man sige, at det er belejligt for en socialdemokrat, at toppolitikere fra Venstre er uenige, men samtidig vækker det tiltro til den demokratiske debat om dette for danskerne så vigtige emne. En debat, der skal basere sig på fakta om de bedste muligheder for at udvikle det nære og det specialiserede sundhedsvæsen, så borgerne kan føle sig trygge uanset, hvor i landet de bor. Vi må ikke spille hasard med et sundhedsvæsen, som vi alle har brug for er velfungerende.

Der er centraliseret meget i Danmark, og jeg er grundlæggende modstander af yderligere centralisering. Vi er nødt til at finde nye og mere decentrale veje, så borgere oplever politikere tæt på, som er dedikerede for at udvikle de behov og de muligheder, der er i de forskellige lokalsamfund.