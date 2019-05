Islamister bruger religion som trækplaster for opmærksomhed

Valg: Tror herboende islamister og radikalisatorer virkelig på gud - eller bruger de blot religionen islam som et nyttigt redskab til at få følgere, publikum og magt over de andre "elendige", identitetsløse trosfæller, som mangler et ståsted her i livet og i vores moderne, komplekse samfund?

Jeg har et indtryk af, at det sidste er tilfælde for hovedparten af vores hjemlige islamister, særligt radikalisatorerne. Kilder med indsigt i de islamistiske miljøer i Danmark påpeger tit, at de såkaldte radikalisatorer anser religion som deres forretning, og at de ikke engang selv tror på det, som de prædiker for andre.

De hykleriske islamister har ingen problemer med at leve af det danske samfund, mens de samtidig nægter at leve i samfundet som positivt bidragende del af det store fællesskab.

De dobbeltmoralske islamister har ingen problemer med at modtage sociale ydelser, mens de samtidig anfægter landets demokratiske styreform. Jeg så forleden på Facebook en herboende islamist belære herboende muslimer om, at de ikke må stemme til valg.

En af islamistens følgere gik i rette med ham og påpegede, at deltagelse i de demokratiske valg er muslimernes pligt og en måde at vise, at man ønsker at være en del af samfundet samt få en demokratisk medindflydelse på landets udvikling. Følgeren påpegede med henvisning til netop islam, at muslimerne var gæster i Danmark og skal respektere de regler og love, som er gældende i landet.

"Stem eller bliv stemt ud" - med slet skjult henvisning til Paludan og partiet Stram Kurs - var en af de andre sjove bemærkninger i kommentarfeltet, som gik imod radikalisatoren.

Min vurdering er, at islamisterne de seneste ca. 10-15 år har mistet en del indflydelse i landets ghettoer, bl.a. som følge af Muhamedkrisen, hvor islamisterne blev udstillet som illoyale, løgnagtige personer, der rejste ned til Mellemøsten og modarbejdede Danmark og danske interesser.

Programmer som "Moskeer bag slør" har også været en medvirkende årsag til, at islamisterne i de konservative muslimske kredse blev udstillet som hykleriske, tvetungede og utroværdige. Slutteligt spillede nederlaget til IS også en positiv rolle. IS' forsøg på at skabe et kalifat viste sig i praksis, at terrororganisationen skabte helvedet på jord, især for muslimerne, som blev de største ofre i dette utopiske, forbryderiske projekt.

Som konsekvens af tabet af magt og indflydelse i ghettoerne forsøger islamisterne og radikalisatorerne nu at skaffe sig nye kunder i butikken hos de nytilkomne og ofte mere sårbare, traumatiserede og naive flygtninge, som ofte er bosat udenfor landets ghettoer. En strategi, som de ansvarlige myndigheder er opmærksomme på og på forskellig vis forsøger at modvirke.