Sygehusbesøg: Den 28. august havde jeg en surrealistisk oplevelse på Kolding Sygehus.

Jeg henvender mig i receptionen for at få oplyst, hvor min søster er indlagt. Jeg oplyser navn og fødselsdato, men får at vide, at der ikke er nogen med dette navn indlagt.

I det samme ankommer min nevø, min søsters søn, og han kan bidrage med et cpr.-nummer. Stadig intet resultat.

Så ringer min nevø til det aflastningshjem, hvor min søster har opholdt sig for at komme sig efter en blodprop. Han ringer mange gange uden at få forbindelse. Langt om længe får han forbindelse til plejestedet, og får at vide, at hans mor befinder sig der.

Hun ankom ved 23-tiden den 27. august efter at have været på sygehuset fra sidst på eftermiddagen samme dag.

Vi undrer os; hvorfor er der ikke noteret noget om indlæggelse og udskrivning? Hvorfor har de pårørende ikke fået besked? Der påstås dog, at min søster har sagt ja til, at familien vidste besked. Er det normal procedure at regne med et svar fra en ældre patient, der er blevet fragtet frem og tilbage og vækket sent for at blive bragt tilbage til plejestedet?

Kan det undre, at hun er blevet forvirret og har svært ved at finde ud af, hvor hun er, og hvad der foregår?

Det er ikke godt nok, det er noget rod. Er det sådan de nye supersygehuse fungerer ?