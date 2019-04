Hvorfor træner F-16 langfredag?

Flyvning: Det var langfredag, efter de har spist og inden de gik ud til Getsemane, Jesus sagde til disciplene "I nat vil I alle svigte mig". Ligesom jeg stod på prædikestolen i Nustrup kirke og læste fra Mattæusevangeliet, fløj to F 16 jagere henover kirken. I Nustrup er vi vant til F 16, vi stopper og venter, indtil de er forbi, så fortsætter vi. Ingen problem.

Jeg skulle også til Højrup og holde gudstjeneste om eftermiddagen og vinkede fornøjet til alle de gylletransporttog, jeg kørte forbi. Heldigvis lå Højrup kirke ikke i vindretningen den dag. Jeg er for længe siden holdt om med at prædike det tredje af de ti bud, "Du skal holde hviledagen hellig". Eller jeg er vist aldrig begyndt. Det er heller ikke, fordi jeg er pacifist, langtfra. Jeg går ind for et stærkt forsvar, som kan forsvare folk og fædreland og også helst bevare et godt forhold til vores allierede i NATO.

Jeg glæder mig over, at der kommer F 35 jagere til Skrydstrup, og for min skyld kan vi godt købe en håndfuld mere. Så tænkte jeg, at det var sikkert fordi at russerne havde lavet en provokation i vores luftrum. Russerne ville aldrig flyve langfredag, men de holder vist ikke påske samme tid som os. Det måtte være en nødsituation, der gjorde det nødvendigt at flyve langfredag.

Nu læser jeg i min lørdagsavis, at det var kun træningsflyvning, og at en F16 jager fik en måge i turbinen og måtte lande på Bornholm - for pokker. Fighterwing Skrydstrup. Det må I kunne gøre bedre. Af alle dage langfredag, dagen for Herrens lidelse og død, I er vel også en slags kristne mennesker. Hvis I ikke kan tage det hensyn at lade jeres dyre isenkram stå og freden sig sænke sig en langfredag, hvornår så? Så kan I lære det: En måge i motoren. Der er ikke nogen velsignelse ved at arbejde på en hellig langfredag.