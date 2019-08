Hvorfor skal skatteborgere betale til politikere, som holder fri

Læserbrev: Ekstra Bladet har den sidste uges tid afdækket flere danske politikeres, mildest talt betænkelige, forhold til selvbestemt orlov - i går d. 28/8 kom turen så til Enhedslistens lokale byrådsmedlem, Svend Brandt.

Svend Brandt holder pt. orlov fra sit arbejde i Haderslev Byråd, fordi, "huset trænger til maling og urtehaven noget pasning"! Nuvel, hvis man, uanset årsag, er for syg til at passe sit arbejde, ja så skal man selvfølgelig have mulighed for at tage en sygeorlov - det er jo kun fair og rimeligt, uanset, hvilket hverv man varetager. Men, hvorfor skal ganske almindelige hårdtarbejdende danskere gå på arbejde, blot for at betale til politikere, der trænger til en pause - det virker helt horribelt. Svend Brandt udtaler selv til Ekstra Bladet, at han ikke finder det rimeligt, at han får løn, men agter dog ikke at betale pengene tilbage.

Kære Svend Brandt - jeg har et forslag, som du ikke kan afslå! Hvorfor donerer du ikke dit vederlag til en af kommunens mange frivillige foreninger, fx Syg i Haderslev. De gør en kæmpe forskel for de trængte borgere, som Enhedslisten jo så gerne vil hjælpe i det daglige - men det er jo selvfølgelig helt op til dig selv.